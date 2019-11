Frankie Montás: “Ojalá me den dos o tres salidas más”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El lanzador Frankie Montás concluyó su participación con los Leones del Escogido, luego de agotar las cinco presentaciones que tenía estipuladas por orden de su organización los Atléticos de Oakland, pero espera poder seguir lanzando con los capitaleños.

“Ojalá me den dos o tres salidas más porque me siento bien y quiero seguir haciéndolo, pero depende de Oakland, porque si me da la luz verde yo sigo pitchando”, indicó el derecho tras su última presentación con los melenudos en la que no tuvo decisión.

Montás tuvo cinco salidas con los escarlatas, todas como abridor, en las que registró marca de 3-0 con 1.44 de efectividad, 26 ponches y solo seis bases por bolas en 25 entradas en las que tuvo un WHIP de 0.96.

Tras realizar su última actuación, el derecho era líder en victorias y ponches en el campeonato, y estaba entre los primeros en efectividad, resultados que atribuye a haberse mantenido positivo y en salud durante los días que actuó en el país.

“Estoy contento y agradecido con la gerencia por darme la oportunidad de pitchar aquí y con los peloteros que me hicieron sentir como en casa”, sostuvo.

Sobre haber lanzado en el país, Montás entiende que le servirá estar mejor preparado al momento de reintegrarse a su equipo en Grandes Ligas el próximo año.

“Es bueno pitchar en invierno porque esta liga ayuda mucho a ser mejores a los peloteros. Te mantienes aquí trabajando en la zona, haciendo pitcheos claves en los momentos claves ayudan bastante”, agregó.

