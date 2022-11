Frank Schwindell se integra a las Águilas en torneo de Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Las Águilas Cibaeñas recibieron al inicialista de Grandes Ligas Frank Schwindel, quien de inmediato se ha integrado a los entrenamientos del equipo y estará disponible para entrar en acción en un par de días en calidad de refuerzo.



“Estoy practicando, duro unos días, luego otros más y entiendo que probablemente el viernes entre en el roster”, expresó el jugador luego de una sesión de “Live BP” en el estadio Cibao la mañana del lunes.



Schwindel añadió que “me siento bien, he tenido tiempo para descansar y rehabilitarme, voy día a día, siento que estoy por el camino correcto”.



El jugador, cuya esposa es nativa de La Vega, ciudad vecina a Santiago, declaró que “me gusta estar aquí, quiero ayudar a las Águilas a llegar a las semifinales, estoy feliz de ser parte del equipo de casa, mi familia es aguilucha, y quiero hacerles sentir orgullosos”.



El gerente general de las Águilas, Ángel Ovalles, define al primera base estadounidense como un jugador que tendrá mucha presencia en la parte media de la alineación y que defenderá la inicial con su gran experiencia de liga mayor.



Al preguntarle sobre el equipo y sus compañeros, Schwindel destacó que “crecí viendo a Melky Cabrera jugar con los Yankees, he jugado con Ramón Torres, en Kansas City, y con Orlando Calixte, porque conozco la liga dominicana”.



Schwindel ha jugado dos temporadas con las Estrellas en LIDOM. En 2017-2018 actuó en 30 partidos, compilando .317/.351/.463 y OPS de .814, además conectó 9 dobles, 3 HRs y 21 RBI. Regresó en 2018-2019 y participó en 34 juegos, terminando con .235/.269/.319 y OPS de .588, además pegó 2 HRs y remolcó 17 carreras.



Sobre los fanáticos aguiluchos, Schwindel tiene su opinión y la expresa con una sonrisa que iluminó su rostro. “Son apasionados, un poco locos, por lo que queremos darles un gran espectáculo”.



Acerca de su situación como pelotero, precisó que actualmente es agente libre, luego de ser dejado en libertad por los Cachorros de Chicago, después de sufrir una lesión.



Schwindel tira y batea a la derecha, tiene 30 años, es nativo de Livingston, New Jersey. Fue seleccionado en la ronda 18 por los Reales de Kansas City en el sorteo del 2013 y debutó con ese equipo en las mayores el 28 de marzo de 2019.



En 2022 con los Cubs tuvo average de .229 (271-62), 8 cuadrangulares, 36 carreras remolcadas, OBP en .277 y OPS en .635, en una temporada en la que fue afectado por una lesión en la espalda baja.

