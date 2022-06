Frank Rainieri: El camino hacia el éxito es no detenerse ante los obstáculos y los retos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA. – El presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, expresó que los sueños se crean teniendo “los pies en la tierra” y con el pragmatismo que caracteriza a los empresarios, y sostuvo que el éxito se logra cuando sus perseguidores no se rinden ante las dificultades.

“El camino hacia el éxito es no detenerse ante los obstáculos y los retos, hay que sobrepasarlos”, dijo Rainieri al participar en el V Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se realiza en Punta Cana hasta este jueves.

El ejecutivo manifestó que el sector empresarial debe liderar los cambios sociales y medioambientales en la actualidad, y no dejárselo a los políticos.

“Convirtámonos en los líderes y no solo como empresarios para hacer una América Latina mejor. Ya no podemos ser los empresarios del siglo XIX y XX, sino impulsar una región más justa dentro del respeto a la libre empresa”, añadió.

Asimismo, Rainieri hizo un llamado “a la innovación y la creatividad como base del éxito” de un proyecto turístico como el de Punta Cana.

Dijo que es clave la integración entre empresarios de diferentes países para promover emprendimientos y proyectos.

¿Cómo nació Grupo Puntacana?

Al participar en un coloquio que fue moderado por Jairon Severino, director del periódico El Dinero, Rainieri, narró que este destino turístico “nació gracias al afán de aventura, de emprendimiento, intuición y a la valentía y arrojo de la juventud”.

Rainieri, que ha hecho las veces de anfitrión, al acoger el evento en uno de sus hoteles el Punta Cana Resort & Club, también subrayó “que la clave del éxito de Punta Cana es que se ha logrado crear un destino que genera el 15% del PIB dominicano. Y es un modelo que puede servir de ejemplo para el resto de América Latina”.

Además, a lo largo del conversatorio hizo referencia a que “los destinos y los mercados no se crean en un año. Lleva años: se sufre mucho, se pierde dinero al inicio. Punta Cana no es producto de Frank Rainieri sino también de Haydée Rainieri, que me ayudó en toda esa época de sacrificios. Logré incluso que se acabara construyendo un aeropuerto, que es el noveno de la región latinoamericana”.

190 empresarios participan en Ceapi 2022

En este V Congreso del Ceapi, que fue inaugurado este miércoles con la participación del presidente Luis Abinader, participan 190 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.

Además de Abinader, en la entrega participan como panelistas, asimismo, otras figuras dominicanas de gran relevancia en la economía nacional.

Entre ellos se citan los nombres de Felipe A. Vicini, presidente ejecutivo de INICIA; Frank Rainieri, presidente Grupo Punta Cana; Paola Rainieri, vicepresidenta senior de marketing, relaciones públicas y comunicaciones del Grupo Punta Cana; Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold Corporation; Luis Mejía, CEO de EGE Haina, y José Miguel González Cuadra, presidente de Centro de Cuesta Nacional.

Además, Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva y CEP de Grupo SID; Claudia y Luis Manuel Pellerano, presidenta y director comercial de Zona Franca Industrial Las Américas, respectivamente y Pierina Pumarol, CEO de Mapfre BHD Seguros.

