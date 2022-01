Frank Rainieri destaca el impacto que tendrá para RD ser país Socio en Fitur 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido empresario Frank Rainieri, presidente de la Fundación Punta Cana, elogió este viernes la estrategia de expansión turística apoyada en Marca País que desplegará la República Dominicana en la próxima Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2022, en la cual participará el país como Socio invitado y que contará con la participación del presidente Luis Abinader.

Asimismo, Rainieri señaló el impacto que tendrá para el turismo dominicano ser el país socio de la Fitur 2022, la cual se desarrollará del 19 al 23 de enero en el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA).

“La participación y el patrocinio de República Dominicana de la Feria de FITUR es un paso importante en el relanzamiento postpandemia del destino República Dominicana. La Feria de Fitur es la primera feria que se realiza cada año en enero y es la que va ir marcando el paso para las siguientes ferias; y el hecho de nosotros ser copatrocinadores, nos va a dar una buena una promoción y una importancia bien grande”, manifestó, entrevistado por el periodista Moisés González.

Destacó que luego de Fitur, la República Dominicana debe participar en las siguientes ferias de turismo que se realizan en Italia y Alemania, para así poder conquistar el mercado europeo.

“Naturalmente tenemos que saber que después de Fitur debemos ir a Milán a la BIT y después ir al ITB en Alemania, para completar el ciclo de ferias de esa etapa del año para que Europa vuelva a retomar ese liderazgo que tenía hacia República Dominicana”, expresó el empresario turístico.

Sostuvo que en una época República Dominicana llegó a tener 400 mil turistas alemanes y antes de la pandemia apenas llegábamos a 200 mil, “ahora estamos trabajando fuertemente con el mercado alemán, el Ministerio de Turismo y ese es otro mercado que después de Fitur debemos ir a ITB a posicionarlo”.

“Si te pones a pensar que necesitamos recuperar esos 200 mil turistas alemanes que no vienen. ¿Cuánto le generan 200 mil turistas a la República Dominicana? Piensa tú, que el Banco Central dice que cada turista le genera al país, 1,250 dólares, si lo multiplicas por 200 estamos hablando de más de 300 millones de dólares que le generan a la economía nacional. Por lo tanto si se invierte un millón de dólares en la feria y se va a recuperar 300 millones creo que es una buena inversión, pero no solamente eso , 200,000 turistas al gobierno dominicano le representan unos 40 millones de dólares en impuestos en otras palabras es una buena inversión yo por eso estoy muy contento de que hoy estamos armando como en feria de Fitur y que estaremos presentes si Dios quiere, en la semana del 20 de enero en la Feria de Fitur, en Madrid”, agregó.

Rainieri destacó el trabajo que está realizando el Gabinete de Turismo que es presidido por el presidente Abinader y que es coordinado por el ministro David Collado.

Esta participación reviste de un destacado protagonismo y visibilidad estratégica para la promoción al mundo de los grandes atractivos turísticos de República Dominicana en la feria turística más importante del mundo.

Sostenibilidad del Grupo Punta Cana

Frank Rainieri reiteró el compromiso del Grupo Punta Cana con la sostenibilidad.

“Nosotros creemos el desarrollo sostenido y sostenible tanto ambiental como socialmente porque tenemos que trabajar para cuidar la naturaleza. El mundo no puede vivir de la naturaleza y menos el sector turístico un sector donde los tres elementos más importante de nosotros pueden ser afectados por la naturaleza que son el mar, el sol y la tenemos que cuidarlo, tenemos que preservar en el dominicano todos y todos tenemos que aportar un granito de arena”, señaló.

Indicó que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente no es sólo una cuestión de empresas o del que tiene dinero, “todos debemos colaborar, ayudemos pero naturalmente no solamente podemos trabajar con la naturaleza mientras todavía el dominicano que apenas come una vez al día y por eso tenemos también que trabajar socialmente con el pueblo para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos.”

Rainieri afirmó que los empresarios actuales y de los años por venir deben estar en contacto con las comunidades contribuyendo a su desarrollo.

“Los empresarios del siglo XXI debemos tener un compromiso con el medio ambiente y con la sociedad esos dos pilares deben ser lo que nos guíe el siglo XXI”, indicó.

