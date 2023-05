Frank Rainieri asegura que la confianza es clave para los gobiernos en RD

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El fundador del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri afirmó que la confianza es factor clave para los gobiernos de la República Dominicana, ya que contribuye a la paz social, estabilidad económica y mayores inversiones.

En ese sentido, Rainieri resaltó el impacto que tuvo para el país la celebración esta semana del Consejo de la Organización Mundial de Turismo y la visita que hizo el cuerpo diplomático acreditado en el país al gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu para conocer el desempeño y las perspectivas de la economía.

“Una de las cosas más importantes que hay en cualquier actividad de la vida, pero más aún cuando se trata de la economía es la confianza, fíjense cómo en Estados Unidos la desconfianza sobre un banco lo quebró tenían miles de millones de dólares en banco pero claro, no podían liquidar lo rápidamente para devolverle a la gente y se creó desconfianza y se fue se armando una corrida. Entonces es muy importante la confianza que puedan tener los gobiernos de República Dominicana”, indicó Frank Rainieri, entrevistado por Moisés González del periódico Despertar Nacional.

El también decano interino del cuerpo diplomático y embajador extraordinario y plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta en el país, habló sobre el encuentro que coordinó esta semana entre el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu y los embajadores acreditados en el país.

“Originalmente habíamos hablado de una reunión de 45 minutos y atendió por más de 2 horas. Estaban los embajadores de países del mundo y yo creo que eso le dio una información adicional a la que ellos puedan tener sobre lo que es la República Dominicana porque hubo una serie de preguntas y respuestas muy importante, creo que este tipo de actividad hay que promoverlas, me tocó a mí ser el motor en esta ocasión, pero creo que debe ser una constante anual con las diferentes instancias, porque después de todo, ya este es un mundo globalizado, ya no somos una somos parte del mundo, manifestó Frank Rainieri.

Frank Rainieri señalo que ese tipo de encuentros le permite a los embajadores conocer de primera mano el desempeño económico y genera confianza entre los inversionistas

“Mientras más confianza tengan en esta pequeña isla del Caribe, donde en estos 500 años hemos luchado contra tantas cosa y hemos progresado a pesar de los inconvenientes, naturalmente es bueno que ellos lo sepan y le den confianza a su inversor y a su visitantes en nuestro país”

Consejo Ejecutivo de la OMT y la prensa

El empresario Frank Rainieri agradeció al secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, de celebrar en al República Dominicana la reunión 1118 del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. “El ha sido un gran aliado de la República Dominicana”

“Esto tendrá repercusiones, es la primera vez que la Organización Mundial de Turismo hace un evento en la República Dominicana de esta magnitud, más de 40 delegaciones de diferentes países, más de 40 ministros y ministras de turismo, anoche conversaba con la Ministro de Turismo de España y le pedí que continue la inversión española en la República Dominicana, estuvimos con los japoneses, con el coreano,, esto nos ha permitido que el sector privado y las otras instancias compartan y vean lo que es el turismo, que es compartir, promover, es marketing”

Indicó que dicho evento colocó al país en la mirada del mundo en la industria turística lo cual generará más inversiones.

El fundador del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri resaltó el importancia de la sesión temática “Las nuevas narrativas del turismo” dentro de la cual se realizó el panel titulado «Cómo posicionar el turismo en la agenda editorial” a cargo de los periodistas Anibal de Castro, embajador dominicano ante la Organización Mundial de Turismo, Ines Aizpun, directora de Diario Libre y José Monegro de El Día.

Rainieri sostuvo que esa iniciativa contribuye a la formación de los periodistas en República Dominicana para que puedan seguir informando no solamente con ética sino también con las herramientas necesarias que emanan de la transformación de la industria turística.

“Yo creo que ha sido esencial, porque además los periodistas dominicanos van ahora a poder entender un poco más de lo que es la prensa fuera de aquí, que tiene conceptos y formatos diferentes, pero también nos va a permitir que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, si porque nosotros los dominicanos somos buenisimos pero somos muy apasionados, nos facina, mira yo hablo gesticulando todo el tiempo tu no ves a un inglés moviendo la mano, entonces, tenemos que aprender a no ser emocionales, a no ser tan apasionados cuando escribimos”, finalizó Frank Rainieri.

Relacionado