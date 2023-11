Franiel Genao es el candidato a la Alcaldía del DN por Opción Democrática

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario general del partido Opción Democrática (OD), Franiel Genao, anunció este miércoles que será el candidato a alcalde por Opción Democrática en el Distrito Nacional.

En un video colocado en su cuenta X, Genao explicó los motivos por los cuales desea convertirse en el próximo alcalde del Distrito Nacional.

«Amo esta ciudad, la quiero, en ella he aprendido las lecciones más importantes de mi vida, he construido la persona que soy», dijo.

Agregó: «Caminando en esta ciudad he luchado por las causas que me mueven, he luchado por el medioambiente, por la educación».