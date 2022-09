Francisco Méndez Batista valora respuesta de Abinader a afectados por huracán Fiona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Francisco Méndez Batista (Igua), resaltó los niveles de sensibilidad que adornan al presidente Luis Abinader y que quedan evidenciados en el trato que este ha dispensado a los pobladores de 12 provincias que fueron azotadas por Fiona.

Tras calificar de oportuna la respuesta del primer mandatario, a las necesidades de la gente que demanda servicios básicos que se vieron diezmado por los efectos de la tormenta tropical, Méndez Batista, dijo que en tiempo récord ha ido restaurando los servicios, mejorando las viviendas y llevando alimentación igual de oportuna a los afectados.

Asimismo, dijo que “el presidente Abinader es un ser humano que piensa en la gente y lo ha demostrado, no solamente con este fenómeno natural que disipo las condiciones de vida de una vasta población de ciudadanos que fueron impactados por el fenómeno, destruyendo en muchos casos lo más elemental que son sus viviendas, dejándolos sin electricidad y otros servicios”.

Añadió, que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana y que no estaba previsto en el presupuesto estatal por lo que hay que utilizar medidas de contingencia y buscar el dinero para darle respuestas a la población, pero que en este caso, confía en que como ha manifestado, no quedará una sola vivienda que haya sido destruida sin techo sin arreglar.

Señaló que “el presidente está comprometido con que la alimentación le llegue a tiempo a los afectados y eso demuestra una vez más, su compromiso con los sectores más vulnerables”.

