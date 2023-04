Francisco Luciano dice desempeño “miserable” de autoridades en SDO han puesto a la FP en una posición ventajosa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francisco Luciano, aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el partido Fuerza del Pueblo, aseguró que la organización partidaria a la que pertenece tiene alrededor de 60 mil 300 personas afiliadas en su demarcación, lo que la colocaría en una posición ventajosa, de cara a las elecciones municipales del año 2024.

Dijo que los ha estado ayudando el «miserable» desempeño que habrían estado teniendo las actuales autoridades municipales, las que durante los tiempos de campaña generaron expectativas muy por encima de sus capacidades.

“Hay una combinación de la caída en las expectativas, la frustración de la gente con la esperanza que tenía y la fortaleza de la Fuerza del Pueblo”, expresó el dirigente político.

Luciano fue entrevistado por los comunicadores Milcíades Guevara, Moisés Ruiz y Doclar Castillo, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Sostuvo que la gestión que encabeza el alcalde José Andujar ha sido un “desastre” porque prometió que iba a organizar el tránsito en el municipio durante su primer año en la Alcaldía, sin embargo, casi va cumplir su periodo de cuatro años y el tránsito solo habría empeorado.

“Si usted me presenta un plan con el que me dice que va a sanear todas las cañadas, que las va a techar, que va hacer canchas, polideportivos y las cañadas los que tienen es más sedimentación y más basura entonces cuando yo lo evalúo a usted yo tengo que darle una calificación, entonces nosotros no venimos a inventarnos cosas, está ahí la realidad”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el actual alcalde prometió que iba a eliminar cerca de 200 vertederos abiertos que dejó la gestión anterior, sin embargo, en esta gestión habría aumentado el número de basureros.

Resaltó que ha venido creciendo con la localidad y la conoce a la perfección, y justo por eso sostuvo que tanto el actual alcalde como los anteriores no habrían podido hacer las transformaciones necesarias en el municipio porque no lo conocen.

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo manifestó que ha elaborado un plan de desarrollo para convertir Santo Domingo Oeste en una localidad “técnicamente viable, ambientalmente armónica, socialmente rentable y financieramente sostenible”.

