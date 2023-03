Francisco Lindor expresó su tristeza por lesión de Edwin Díaz

EL NUEVO DIARIO, WEST PALM BEACH, Florida — El torpedero Francisco Lindor dijo que cuando ocurrió, no vio a su compañero Edwin Díaz caer al suelo. Todavía eufórico por la victoria de su selección de Puerto Rico sobre la República Dominicana en el cierre de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, no se dio cuenta de lo que pasaba cerca de la lomita, Lindor continuó celebrando la victoria con el infielder Javier Báez.

Luego Lindor se dio cuenta de la conmoción en torno a alguien que había caído.

“Lo único que vi fue los spikes con las trompetas”, señaló Lindor. “Y sabía que era Edwin”.

Lindor lloró. Lloró en el terreno, después otra vez en el clubhouse, luego en el hotel del equipo. El campocorto y sus compañeros no sabían que Díaz había sufrido un desgarre en un tendón de la rodilla derecha y probablemente se perdería toda la temporada del 2023, pero era evidente la mala noticia.

“No sabía que admiraba a Edwin tanto hasta que no contuve el llanto”, explicó Lindor. “Ahí me di cuenta lo tanto que lo admiraba. Es uno de esos momentos en que deseas retroceder el tiempo y hacer todo más lento para que no pase. Me partió el alma”.

Desde ese momento, Lindor ha recibido mensajes de textos de varios en el mundo del béisbol ofreciendo sus condolencias. También escuchó a algunos que respaldan la idea de que figuras como él no participen en el Clásico Mundial de Béisbol debido al riesgo de serias lesiones.

Es una opinión que Lindor descarta. Al preguntársele si jugaría con Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial en tres años, Lindor respondió: “100%”.

“Estoy muy orgulloso de ser un miembro de los Mets de Nueva York, pero también de ser puertorriqueño”, declaró Lindor, agregando que siente que el torneo lo tiene en mejor forma de béisbol de lo que hubiera estado a estas alturas del año.

“Le digo a mi mamá, donde sea que vaya — ¡hasta en la luna gritaría que soy boricua! Así de orgulloso estoy de mis raíces. Me ha hecho lo que soy. Entonces para mí, es una bendición, un honor y privilegio llevar el nombre de tu país, de donde eres, en el pecho”.

En cuanto a los Mets se refiere, Lindor piensa que el equipo puede ganar la Serie Mundial a pesar de que no cuentan con Díaz. Simplemente ahora tendrán a Díaz como su inspiración.

“Claro que extrañaremos a Edwin, 100%”, agregó Lindor. “Es una gran parte de nuestro equipo. Pienso que es el mejor cerrador en todo el béisbol. Pero somos profesionales. Tenemos un trabajo que hacer, y saldremos a hacerlo”.

