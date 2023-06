Francisco Lindor en busca de una solución por la izquierda

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La rutina de Francisco Lindor es un espejo. Cuando viene al campo para la práctica de bateo antes de los juegos, Lindor realiza una ronda desde el lado izquierdo del plato y luego una ronda desde la derecha. Si trabaja en algo en la jaula, se asegura de hacerlo desde las dos cajas de bateo.

De esa manera, Lindor ha pasado años como uno de los bateadores ambidiestros más consistentes en el deporte, un jugador sin divisiones de pelotón obvias. Desde 2015-22, Lindor publicó estos números:

Como bateador diestro: .290/.353/.474

Como bateador zurdo: .271/.337/.474

Pero ese simplemente no ha sido el caso en 2023. Estas fueron las divisiones de Lindor antes de la jugada del lunes:

Como bateador diestro: .250/.299/.613

Como bateador zurdo: .197/.292/.340

Aunque Lindor ha tenido problemas, al menos en relación con las normas de su carrera, para poner el balón en juego desde el lado derecho, sus números de poder allí son más fuertes que nunca. Lo contrario es cierto para él como swinger zurdo. Para un jugador que se enorgullece de ser consistente desde ambos lados del plato, Lindor se ha convertido en un enigma.

“Quiero decir, únete al club con el resto de las cosas raras que suceden este año”, dijo el entrenador de bateo Jeremy Barnes.

Al igual que Lindor, Barnes tuvo problemas para explicar la discrepancia entre los swings diestros y zurdos del campocorto. Podría ser en parte producto de la suerte. Podría deberse a que las divisiones de pelotón involucran inherentemente tamaños de muestra pequeños. O podría ser una falla mecánica que ninguno de los dos ha podido identificar.

Lo que es obvio es que algo anda mal. A diferencia de muchos otros bateadores ambidiestros de la liga (su compañero de equipo Eduardo Escobar, por ejemplo, u Ozzie Albies de Atlanta), Lindor siempre ha demostrado una habilidad para batear consistentemente desde ambos lados del plato. El año pasado, su OPS para zurdos estuvo a cinco puntos de su marca para diestros. Hace dos años, había una diferencia de 28 puntos. El año anterior trajo una diferencia de nueve puntos.

Este año, la discrepancia es de más de 250 puntos. El conjunto de habilidades único de Lindor parece haber desaparecido de la noche a la mañana, y nadie en los Mets tiene idea de por qué.

“Mi rutina no ha cambiado desde que estaba en las ligas menores”, dijo Lindor. “Si tomo 100 [swings] de un lado, tomo 100 del otro lado. Si arreglo algo de un lado, arreglo algo del otro lado. Cuando estoy perdido en un lado, voy al otro lado y trato de encontrarlo. Tengo dos columpios. … Trato de aprender unos de otros para permanecer en ese momento un poco más, para permanecer en ese buen viaje un poco más. Este año, no he podido permanecer en ese viaje el tiempo suficiente. He estado luchando cuesta arriba”.

Quizás se avecina un cambio. El campocorto conectó un jonrón de tres carreras desde el lado izquierdo del plato en la victoria del lunes sobre los Astros, luego agregó un doble de dos carreras más tarde en el juego.

«Recibí un par de golpes desde el lado izquierdo», dijo después, consciente de lo que podría presagiar esa hazaña. «Es una buena noche para mí».

