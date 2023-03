Francisco Jiménez, exesposo de Tania Báez responde al consejo de “no vincularse a alguien inferior”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras el consejo compartido por exesposa Tania Báez a su comunidad de Instagram, en donde aconsejó de que “nunca te vincules en una relación alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente”, el ingeniero Francisco Jiménez, respondió a esto a través de sus redes sociales.

“He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en “ignorado”, todo aquello que no me aporte… que bueno que superar las cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen… es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir… bendiciones… es todo lo que le envío a todo aquel que me toma en cuenta… tanto para bien como para mal”, escribió el también maestro de karate.

Báez, por su experiencia, está convencida de que un hombre inferior a ella, la puede atrasar mientras ella intenta subirlo a su nivel y rescatarlo “de su desastre”.

“Recuerda que las parejas no son para salvarlas. Las parejas son para complementarse, para ayudarse a formar quizás el proyecto más importante: Una familia”, agregó.

Se recuerda que Báez anunció su divorcio de Jiménez el 10 de enero de 2022 y se encuentra en un noviazgo con un hombre solo identificado como Gustavo G.

A Jiménez por varios años lo acusaron de “mantenido”, por lo que se presume que Báez estaría lanzando una indirecta a su exesposo, quien no poseía grandes bienes, ya que es conocido por impartir clases de karate.

