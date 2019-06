Francisco Javier: Sí y No…

En una entrevista televisada de los programas matutinos tradicionales y de buen rating, el miércoles 29 de mayo del presenta año, el ministro de turismo, licenciado Francisco Javier García, expuso algunas consideraciones que iban en dos extremos, ya que eran Si y No, es decir, muchas verdades y otras realidades a medias, lo cual la convertían casi siempre en un no o en, eso no es así.

Y cosa extraña ver al licenciado García en una entrevistado errando en varias ocasiones al ser cuestionado.

Lo más desafortunado, pocas veces o nunca lo había visto y escuchado tan tendenciado, independientemente de que sus elogios han estado ahí, pero siempre en base a la realidad y a la conveniencia institucional, y además, su estilo era siempre elocuente, racional cuando de evaluar a sus compañeros y a la situación de la coyuntura política en las encuestas se trataba.

Veamos parte de los Sí expuestos por Francisco Javier García en la citada entrevista por televisión.

Es muy cierto que el presidente Danilo Medina sale bien valorado en las encuestas, es más, él encabeza las mayorías de éstas. También, la valoración de su figura y de su gobierno supera la intención del voto con que contaría de intentar reelegirse otra vez, más del 60% dice que no lo apoyaría.

En este contexto, otro Sí, es que es verdad que Danilo Medina es quien sale mejor posicionado para irse en primera vuelta según varias encuestas de prestigio.

Aunque un No rotundo fue afirmar, tal cual lo hizo ese 29 de mayo Francisco Javier García, al decir, que «el único que se iba en primera vuelta en las elecciones del año 2020 es Danilo Medina». Eso no es así, ya que si observamos y analizamos una o varias de las encuestas con criterios técnicos y que son bien reconocidas, por demás prestigiosas, derrumban ese razonamiento.

Es que también los datos de popularidad que arrojan las simpatías electorales para el doctor Leonel Fernández, evidencian resultados proyectados de triunfo en primera vuelta, que se demuestra con un solo ejemplo; para las elecciones del año 2012, Danilo Medina cuando faltaba más o menos un año para esas elecciones generales, no tenía ni un 30% de aceptación, y ganó con casi el 50% en primera vuelta al PRD y al guapo de Gurabo, Hipólito Mejía.

Entonces, el dato histórico nos dice, que cómo Leonel Fernández que hoy su promedio de popularidad entre todas las encuestas anda superando el 40% no es una candidatura proyectada para ganar en primera vuelta. Y también hay que decir, que aún no es el candidato oficial y tendría el apalancamiento de la buena gestión del presidente Medina.

Es que Leonel es un candidato de arraigo, ganador, popular y con el liderazgo más compacto en su partido y el país, que además posee una impronta a la vista de todos.

Por lo tanto, Danilo no es el único que proyecto un triunfo electoral en primera vuelta en el PLD, Leonel también apuntala muy bien, pocas veces se ha visto a un precandidato fuera del poder con esos números tan elevados faltando casi un año para las elecciones nacionales.

Otro No en la entrevista que concedió el ministro García, fue cuando dijo, que entre los quince (15) puntos acordados por el Comité Político (CP) del PLD en el año 2015, y que posibilitaron un reforma constitucional para privilegiar exclusivamente al presidente de turno, no se dijo o no se escribió que era para un nunca más, de por Dios, si el mismísimo mandatario para no dejar dudas, él o su equipo fueron los autores del transitorio en el Artículo 124 de la Constitución.

Y no conforme, dijo, puntualizó el presidente Medina sobre el nunca más en entrevistas, antes y después de legalizado y legitimado en la ley de leyes el tema de la reelección con su transitorio a cuesta. También se lo juró a su Partido, a Dios y a su familia, donde usted estuvo presente Francisco Javier.

Entonces, cómo usted un hombre de tanto prestigio y bien ponderado socialmente va a una entrevista a leer un solo punto, el primero de ese acuerdo del CP del PLD, y en los otros 14, que existen varios puntos donde martillan sobre un partido organizado y respetuoso de la ley, usted se despacha con esos desafortunados pronunciamientos.

En fin, el país vivió, palpó y apoyó esa reforma, pero una sola, de ahí es que no es en vano y mucho menos contradictorio, que nuestro Presidente se vea tan bien valorado y bien apoyado, con popularidad, aunque para otra reelección, más del 63% de la población y casi el 100% de las instituciones formales del país, le dicen, ahí si no señor presidente.

Esa es la realidad de ese sí en el apoyo a la gestión de Danilo, y ese no a otra reforma constitucional reeleccionista, Francisco Javier.

Autor: José Núñez

