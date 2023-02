Francisco Javier: “Nadie había hecho tan poco en tanto tiempo como el PRM”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Coordinador General de Campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, reiteró este sábado sus críticas al Gobierno del PRM y al Presidente Luis Abinader, afirmando que se ha gobernado de manera incompetente.

Francisco Javier García recurrió a invertir la frase nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo por “nadie había hecho tan poco en tanto tiempo, nadie había derrochado tanto en tan poco tiempo, nadie había gobernado tan incompetentemente”.

El Coordinador de Campaña con sus palabras trazó las directrices sobre los compromisos asumidos por el PLD para alcanzar el triunfo electoral, como lo está demandando la población, en la asamblea de dirigentes peledeístas en la provincia Duarte realizada en San Francisco de Macorís.

Al reiterar el nivel de incompetencia de los actuales gobernantes dijo que al presidente Abinader el PLD tiene que ayudarlo, “Si, ayudarlo a que se vaya para su casa el 16 de agosto del año que viene”, pronunció.

Al tiempo que informó del éxito de las actividades que realiza Abel Martínez, quien el viernes estuvo en la provincia Hermanas Mirabal y el sábado en Montecristi, compartiendo con los sectores productivos de las provincias visitadas, la dirigencia del PLD, con los representantes de las iglesias, jóvenes y sectores sociales en general.

“Es que el compañero Abel Martínez está encendiendo los motores y cuando le pase por el lado al Presidente Luis Abinader, les aseguro que partir de ese momento jamás le volverán a ver la placa. Tendrá que usar binoculares para logralo”.

En sus palabras Francisco Javier García apuntó sobre la preocupación en los hogares dominicanos que genera el alto costo de los alimentos y los productos del hogar así como los servicios, que se manifiesta en el alto nivel inflacionario que admiten las autoridades.

“En los colmados, supermercados, mercados, la queja de la gente es generalizada del alto costo de las mercancías, que los funcionarios del gobierno del PRM ignoran y quieren ocultar saturando con anuncios y publicidad saturante”, dijo.

Francisco Javier García advirtió sobre el discurso politiquero que el próximo lunes, aniversario de la Independencia, pronunciará desde el Congreso, el Presidente de la República. Pronunciando “Viene con un discurso politiquero, a ofrecer para no cumplir. En el caso del año pasado las obras que prometió para el 2022, no es que no se han iniciado, es que ni siquiera el 90% de las mismas se han licitado”.

