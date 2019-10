Francisco Javier asegura Gonzalo marcó un precedente al ganar primarias en tan solo 66 días

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que Gonzalo Castillo sentó un precedente en la historia del país pues es la primera vez que un candidato gana un proceso en tan solo 66 días, “y no a cualquier candidato sino a una persona que había sido tres veces Presidente de la República y que nunca había perdido”.

Dijo que igualmente, el PLD que realizó primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), logró que casi dos millones de personas fueran a votar en unas primarias, hecho nunca antes visto en la historia del país, sentando un “precedente democrático”.

Destacó la tranquilidad del proceso, donde el pueblo dominicano acudió masivamente y con una muestra de civismo extraordinario, pues en los centros de votación todo transcurrió con calma.

“Es penoso que una muestra de civismo como ha dado el pueblo dominicano, sea el presidente de una organización política democrática como es el PLD, esté tratando de empañar esos resultados”, lamentó.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de votos que sacó Leonel Fernández, el miembro del Comité Político dijo que él había reconocido su fortaleza y liderazgo, pues no era cualquier candidato, sino “el Goliat de esta película. El David era Gonzalo pues venía desde abajo, venía subiendo”.

Recordó que Leonel Fernández ha participado en tres primarias dentro del PLD y los demás compañeros que compitieron contra él y perdieron, les reconocieron la victoria. “La reconoció Euclides Gutiérrez Félix y Norge Botello en 1995; la reconoció Jaime David Fernández Mirabal en el año 2003 y la reconoció el compañero Danilo Medina en el año 2007 y pusieron todas sus fuerzas a favor de la victoria de Leonel”.

Deploró que, no obstante, “hoy un compañero del Comité Político que no había aspirando nunca, participa en el proceso, gana las primarias con 26 mil votos por encima y el compañero Leonel no quiere reconocer esa victoria”.

Javier García comparó el caso de la provincia San Juan de la Maguana, donde Félix Bautista ganó la candidatura a senador por 1,176 votos y Yomaira Medina le reconoció su victoria, “pero Leonel pierde por más de 26 votos y no quiere reconocer la victoria de Gonzalo Castillo”.

Con relación al argumento que ha esgrimido Leonel Fernández, de que se haya podido introducir un algoritmo en el software de la Junta Central Electoral para adulterar los resultados, expuso que ya el presidente de la JCE ha dicho que vayan y lleven los técnicos que quieran y hagan la auditoría del software para que chequeen el código fuente y todos los equipos y vean que el resultado que salió es el resultado final.

Indicó que Leonel Fernández no ha presentado pruebas, actas ni nada que pueda indicar que hubo adulteración del software, añadiendo que la “victoria de Gonzalo fue una victoria limpia y transparente. Por eso es penoso, muy penoso que ahora el equipo del compañero de Leonel tenga una campaña de descrédito contra la Junta Central Electoral”.

“La JCE es una institución con demasiada credibilidad pública. Y es una institución que tiene el apoyo y el respaldo de la sociedad dominicana. De todas las instituciones serias de la República Dominicana. Y ese respaldo que tiene la junta, nosotros estamos unidos a él. Nosotros respetamos absolutamente todo lo que la junta haga porque es a la junta que le corresponde. Aquí nadie puede declararse ganador; es a junta que declara los ganadores”, afirmó.

Javier García manifestó que “si Leonel quiere saber si hay un algoritmo que le quitó votos a él, lo que tiene que hacer es coger el acta original de cualquier mesa o de todas las mesas y ver a dónde le quitaron un voto y yo le hago un emplazamiento: No existe una sola acta donde aparezca un voto menos, ni para el candidato presidencial ni para el candidato a senador, ni diputado, ni regidor, ni alcalde, ni director. No existe eso. Nosotros tenemos las más de 7 mil actas. Si a ellos se les ha perdido alguna acta, nosotros se las suministramos. Solo tienen que decirnos”.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo por los periodistas Danny Alcántara Luisín Mejía y Freddy Sandoval, Francisco Javier presentó toda la documentación y recalcó que no hubo una sola mesa impugnada “todo esto y las 7,252 actas están disponibles para que el compañero Leonel verifique”.

Dijo que lo importante de los políticos, no es como empiezan sino cómo terminan. “Tú puedes ser un demócrata, un gran líder, pero si tú te conviertes en un desconocedor de la voluntad popular expresada en las urnas, entonces usted no es un demócrata”, concluyó.

