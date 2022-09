Francisco Holguín dice prevé lluvias por Fiona continuarán durante próximos días

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El meteorólogo Francisco Holguín de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), informó la mañana de este lunes que pese a salir la tormenta tropical Fiona del territorio nacional, las lluvias continuarán durante esta tarde y mañana martes.

“Aunque usted escuche que le digan que el centro del fenómeno salió del territorio nacional,no salió el huracán, salió ese centro de baja presión,toda la circulación, toda la circulación, la nubosidad los vientos,la tormenta van a continuar durante la tarde del lunes, esta noche, y todavía mañana martes se ven condiciones de que van a seguir con un ambiente muy anormal.

Apuntó que vamos a seguir con un ambiente muy anormal en el territorio nacional. Y “Solo hay que mirar a Puerto Rico, donde todavía está recibiendo precipitaciones producto de este evento que después entró al área del caribe, continúa haciendo estragos”.

Holguín manifestó que fruto del fenómeno atmósferico, estamos recibiendo fuertes lluvias en el este del país, fuertes vientos. “Comienzan a llegar viendo imágenes de los daños”.

Agregó que “El ojo de este fenómeno, sin ser preciso, pero con una idea de que se localiza este momento en la frontera,la parte más al norte El Seibo-Hato Mayor, luchando con la Cordillera Oriemtal,y con tendencia a moverse saliendo hacia la zona de la bahía, puede moverse un poco más al oeste cercano María Trinidad Sánchez.

Al ser entrevistado vía telefónica por un equipo de periodistas en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 am, Holguín apuntó que se observa que el evento se está moviendo hacia un oeste-noroeste, y que aún permanecen los vientos de un 150 kilómetro por horas.

Indicó que Fiona disminuyó la velocidad de traslación, lo que no es bueno, “aunque no se va a fortalecer dentro, porque no tiene la energía desde el mar cerca del ojo,si luce indicar,es que tan cercano a ser un huracán categoría II, que solo nos faltaban 4 kilómetros por hora porque son 154 km/h.A partir de ahí se declara categoría II, parecer que al Fiona entrar tan fortalecido al país,le va a permitir seguir como huracán generando grandes lluvias,daños salir a esas zonas, y luego moverse al Atlántico.

En ese mismo sentido, el funcionario destacó que “De que llueva, en todo el territorio nacional, las probabilidades existen, ahora de que sean las grandes lluvias como están ocurriendo en el este, bueno yo digo que no, porque las grandes lluvias mayormente están cercano al ojo del huracán.

Adelantó que para Barahona, Pedernales, Jimaní, esa parte occidente y fronteriza ahí van a ocurrir algunos chubascos, como siempre , chubascos moderados y fuertes pero no como está ocurriendo en la parte este.

