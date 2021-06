Francisco, Goris y Mieses castigan a Venezuela y RD debutó con triunfo en último Clasificatorio Olímpico

Comparte esta noticia

PUEBLA, México.- Un rally de cinco carreras en el séptimo, comandado por Juan Francisco, Diego Goris y Johan Mieses, dio a la República Dominicana un triunfo de 10-7 sobre Venezuela, en la apertura del último Clasificatorio Olímpico de América que se realiza en el estadio Hermanos Serdán.

Los quisqueyanos se vieron debajo 5-6 en la apertura del séptimo y enviaron a nueve hombres al plato, tronando primero Francisco con jonrón de dos carreras por el bosque central contra Luis Madero que puso 7-6 la pizarra.

Inmediatamente después, Mieses despachó una recta de Madero sobre la verja del izquierdo y hasta que la bola no cayó no comenzó a trotar por las bases. Goris, el siguiente bateador, completó el “back to back to back”, con un bambinazo por el izquierdo contra Yapson Gómez, su segundo del juego.

La otra del inning fue gracias a un error del campocorto Luis Sardiñas en batazo de Emilio Bonifacio, anotando Gustavo Núñez desde segunda.

Francisco concluyó de 5-3 con jonrón y cinco impulsadas, Goris de 4-2 con dos cuadrangulares y dos producidas, mientras que Mieses se fue de 5-2 con doble, un vuelacerca y una remolcada. Gustavo Núñez también brilló de 5-3 con una anotada.

La victoria fue para Jhan Mariñez, en su labor de 1.2 episodios de una carrera, un hit y tres ponches. Madero cargó con el revés con tres vueltas permitidas en un capítulo. Jairo Asencio tiró el noveno en blanco para apuntarse el rescate.

El próximo partido de República Dominicana será el jueves a las 6:00 de la tarde contra Países Bajos, equipo que se medirá frente a Venezuela este miércoles a la misma hora. De ganar los dominicanos a los holandeses avanzarían directamente a la final del torneo.

La primera para los criollos llegó en el primero con hit empujador de Francisco por el central y ante Erick Leal. Los venezolanos empataron con cuadrangular de Alexi Amarista por el derecho, contra Raynel Espinal.

Goris colocó el 2-1 para los caribeños en el segundo con un vuelacerca por el central frente a Leal, pero en el cierre del capítulo Alexander Palma empató las acciones con un jonrón por el derecho contra Espinal. Amarista empalmó su segundo tetrabase ante Espinal en el cierre del tercero, en un batazo que recorrió más de 408 pies por el central y que puso 4-2 el marcador.

En la altura del quinto, Dominicana hizo tres, una por hit de Melky Cabrera con las bases llenas y ante Leal y luego Francisco, enfrentando a Arcenio León, ligó un hit al prado izquierdo que dio la delantera 5-4 a los dominicanos.

Danry Vásquez le dio un jonrón por el bosque derecho a Darío Álvarez en el quinto para empatar la pizarra y en el sexto Sardiñas le dio otro a Jhan Maríñez, esta vez por el central, para dar ventaja de 6-5 a Venezuela. Fue la última vez que los sudamericanos se vieron con la delantera.

Relacionado