Francisco Ferreras advierte “si esta sequía ha sido dura, el año que viene será peor”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este año la República Dominicana se ha enfrentado a una seria escasez de lluvia que ha puesto en peligro las reservas de agua a nivel nacional, y lamentablemente, el pronóstico para el próximo año es peor, lo que sugiere que el país piense seriamente en crear un plan que ayude a contrarrestar sus efectos.

El planteamiento lo hizo el abogado Francisco Ferreras, quien preocupado por la sequía que está azotando el país, aseguró que los dominicanos tienen tiempo de prepararse para escenarios peores, pero es necesario empezar a adoptar medidas.

“Nuestra sociedad debe crear conciencia, pero también debe crear un plan que se active inmediatamente llegan esos meses de sequía. Si ya el ciudadano dominicano conoce cuáles son los meses de sequía, que se prepare para eso, ahorra el agua, almacena, pero aquí no se hace, no hay conciencia, no hay un plan”, expresó.

Debido a que el cambio climático es un daño progresivo, la sequía que se aproxima para el siguiente año podría ser mayor, estimó el jurista en el programa “Export On Tv”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Según Ferreras, es necesario que a final de cada año el Estado dominicano ponga en marcha una agresiva campaña, en torno al ahorro del agua y al cuidado de los recursos naturales.

“Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, hay que hacer planes para cuidar el medio ambiente, para cuidar los recursos no renovables y ya sabemos cuál es la situación nuestra con el tema del medio ambiente”, expuso.

El defensor de la productividad, el desarrollo y las exportaciones en el país, dijo que esta campaña de concienciación debe llegar hasta los productores ganaderos y agrícolas de la nación, ya que son ellos parte de los afectados por la escasez de agua, pero también, quienes contribuyen con la misma.

