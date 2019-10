Francisco Fernández valora como positivas decisiones de Comité Político del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El aspirante a diputado de ultramar Francisco Fernández ve como buenas y validas las decisiones tomadas por el Comité Político del partido de la liberación dominicana el pasado jueves, entiende que todas las decisiones a la que arribó ese alto organismo partidario tienen sentido político y se ajustan al momento,

Entiende Fernández que llamar al Comité Central en un momento delicado es correctísimo y abrir el padrón para que los nuevos miembros continúen afiliándose y surjan nuevos comités intermedios que aumenten la fuerza de la entidad oficialista.

Llamó a todos los dirigentes del partido de la liberación dominicana a que continúen trabajando para el fortalecimiento de esa organización política, fundada por su líder ideológico, profesor Juan Bosch.

“Vamos a ganar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, con nuestro candidato, compañero Gonzalo Castillo, para continuar con la excelente obra de gobierno que ha desarrollado el presidente constitucional de todos los dominicanos Danilo Medina” , dijo.

Aseguró que, “vamos a poner fin a los apagones eléctricos con la entrada de las plantas de Punta Catalina, seguiremos fortaleciendo las tandas extendidas en la educación, seguiremos adhiriendo más familias al seguro SENASA, por el bien de la salud de todos los dominicanos, continuaremos extendiendo por todo el país el sistema 9-1-1-“ , indicó el ex cónsul general en Nueva York.

Advirtió a todos los dirigentes y militantes del PLD a que no se dejen confundir por compañeros que quieren formar un nuevo partido con el esfuerzo de los peledeistas, que no se dejen manipular pues son parte de la construcción de la organización y le recordó que a raíz de que los partidos políticos reciben dinero del Estado, estos se han convertido en empresas políticas aunque no se oponen a que reciban subvención porque a su modo de ver, eso fortalece la democracia.

“Tengan presente compañeros que ustedes son seguidores de la teoría boschista, no se dejen manipular, servir al partido para servir al pueblo, hasta la victoria compañeros”, finalizó diciendo el también miembro del Comité Central.

