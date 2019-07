Francisco Fernández pide Tribunal Constitucional pronunciarse sobre repostulación de Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El excónsul y aspirante a Diputado de Ultramar en la circunscripción No. 1 por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Fernández, considera que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la repostulación del presidente Danilo Medina en el entendió de que todos los expertos en leyes constitucionales coinciden que para este optar por un nuevo periodo gubernamental no necesita la modificación constitucional.

Reiteró que el transitorio discrimina el derecho fundamental que les consagra la Constitución de la República Dominicana a todos los ciudadanos dominicanos para elegir y ser elegidos y le viola el derecho de igualdad que también afecta al presidente Medina como ciudadano y ve como buena y válida la figura de la Primaria que es equivalente a un referéndum la que demostrará la voluntad popular de que el presidente continúe dirigiendo los destinos nacionales.

“Si el pueblo es soberano como lo es la República Dominicana que está en un Estado de derecho democrático sólido, porque temerle a la participación de un ciudadano altamente valorado por la sociedad como lo es el presidente Danilo Medina”, alegó Fernández.

“Lo que está creando problema es que los compañeros diputados que se han declarado en rebeldía están confundiendo el PLD con un sindicato y eso no es correcto porque somos una institución sumamente democrática y participativa y no se puede obrar con esa Constitución actual, porque el transitorio es discriminatorio claramente y continuar con una Carta Magna que tiene esa contradicción no es correcto por lo que se debe enmendar”, aduce el dirigente peledeísta.

Francisco Fernández es de opinión de que con los avances científicos de medición de simpatía política no se debe albergar temor a la participación de un candidato, porque es fácil determinar quien esté mejor valorado.

Fernández defendió la unidad de su organización y aseguró que los procesos internos dentro de esta tienen su fecha de caducidad y que es tradición en ese partido el respeto a los resultados de sus procesos convencionales y dio por descontada una división en el PLD porque alega que la membresía de la organización tiene tradición de competencia civilizada.

