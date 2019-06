Francisco Fernández califica propuesta del sector leonelista como aberrante

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Francisco Fernández, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a Diputado del Exterior por la circunscripción No. 1 en esa organización dijo hoy estar totalmente en desacuerdo con la propuesta del sector del doctor Leonel Fernández de reservarse la mayoría de las candidaturas congresuales y municipales calificándolo eso como una aberración a la democracia interna que debe reinar en la organización y recordó que esos mismos diputados y senadores en el 2016 se reeligieron todos.

Dijo que en cierta forma los dirigentes del PLD que aspiraban en ese entonces lo aceptaron como una propuesta de sacrificio pero que ahora que existe una Ley de Partidos donde se establece claramente los movimientos internos que se deben dar con la supervisión, dirección y vigilancia de la Junta Central Electoral, en aras de que la democracia interna de los partidos políticos y movimientos sea más funcional por lo que salir con una propuesta de ese nivel es claramente solo estar pensando en intereses individuales.

Se preguntó sobre cuál es el temor de eliminar el transitorio que por demás es contradictorio y discriminatorio hacia un ciudadano, que por qué ese temor y se afanan en hacer ver la violación a la Constitución, si es lo contrario ya que eliminar y declarar nulo ese vigésimo transitorio es fortalecerla.

Recordó que la reforma constitucional se realizó con la idea de establecer la formula de dos periodos y no más, una imitación clara de la Constitución norteamericana, un imperio que lleva casi 300 años y no se ha registrado el primer Golpe de Estado, a pesar de la ocurrencia de asesinatos de presidentes, se ha mantenido el sistema, mostrándose de acuerdo a esa fórmula, pero con la salvedad de que las leyes constitucionales no son retroactiva, se aplican solo al provenir.

Entiende que lo más saludable para el Partido de la Liberación Dominicana lo estableció Carlos Amarante Baret de que todo aquel que aspire a una posición electiva que vaya a primaria y es eso lo justo que se debe hacer y políticamente en un sistema democrático.

“Esa propuesta así como se ve, está mirando solamente los intereses del sector leonelista y no debe ser así. Por qué temer que Danilo participe en la primaria, por que temer, si Leonel es su candidato que participe en una primaria tal como se hizo en el 2008, cual es el temor, yo no entiendo a esos compañeros”, enfatizó Fernández.

Si hay un temor a la repostulación que constitucional y legalmente le permite al presidente Danilo Medina presentarse para optar por el periodo 2020-2024 y viendo gente de la oposición, diputados y senadores hablar de paredón y violación, haciendo manifestaciones en contra de la violación a la Constitución, en realidad lo que se debe hacer es eliminar el transitorio para fortalecer la Constitución y apoyar fuertemente la instauración de la forma de los dos periodos y no más, reconociendo que la Carta Magna tiene una parte débil que es el conocido transitorio, la cual se debe enmendar.