Francisco Fernández califica de “propagandista” rendición de cuentas de alcalde Carlos Guzmán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, calificó este lunes de “propagandista” la rendición de cuentas hecha por el actual edil Carlos Guzmán a dos años de su gestión municipal.

“La rendición de cuentas del alcalde Carlos Guzmán marca un discurso propagandista en virtud de que no pudo demostrar los logros alcanzados durante una gestión de dos años”, manifestó Fernández.

El dirigente político por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvo que, a pesar de que Guzmán maneja un presupuesto mayor al que tuvieron los alcaldes anteriores, “no ha podido mostrar a la demarcación una obra de gran impacto”.

Agregó que Guzmán, del Partido Fuerza del Pueblo, “solo ha querido confundir a la comunidad con el manejo de las redes sociales y hacer algunas apariencias en algunas entradas del municipio, sin que se resuelvan los graves problemas que afectan a la comunidad”.

En ese sentido, cuestionó al actual alcalde sobre las obras realizadas con los más de 2 mil millones de pesos recibidos como presupuesto durante los últimos dos años.

“¿Qué ha hecho la Alcaldía de Santo Domingo Norte en la gestión de Carlos Guzmán durante dos años manejando dos mil y pico de millones de pesos y no se han hecho obras importantes, todo ha sido un allante y una farsa?”, enfatizó.

Entre los problemas que afectan la localidad citó el drenaje pluvial en las avenidas y en los barrios, las cañadas, la recogida de basura y el uso dado al presupuesto participativo, con el que no se logran concluir las obras comunitarias.

“El presupuesto participativo no le ha dado el porcentaje que la ley establece y las obras que se han aprobado en presupuesto participativo no se concluyen”, dijo.

“Todo ha sido una farsa de este señor, de venderle una imagen al pueblo que no es, que lo que el pueblo está viviendo hoy no es. Un alcalde que no le da la cara a su pueblo ni sale a la calle para ver cuáles son las problemáticas que afectan a su comunidad”, añadió.

Sostuvo que Guzmán también quiso atribuirse la intervención al vertedero de Duquesa cuando en realidad fue el Gobierno, a través de los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente, quien ha intervenido.

Desmintió la recuperación de los espacios públicos alegada por el alcalde en su discurso, y dijo que dichos espacios “se los ha entregado a empresarios amigos de las bancas de apuestas para poner bancas en espacios que no permiten la viabilidad de las personas”.

“En sentido general este señor no puede demostrar en qué ha invertido más de dos millones de pesos… por lo tanto, su discurso fue una farsa”, finalizó.-

