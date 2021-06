Francisco Domínguez Brito: “Hacer lo correcto no es elegir entre turismo y salud, es proteger ambos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Francisco Domínguez Brito, Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) planteó no estar de acuerdo en que el debate se plantee como una elección entre turismo o salud. Como país podemos y debemos cuidar ambos, porque si el COVID se sale de control, como hay evidencias que está ocurriendo, eso pondrá en riesgo no solo la salud, sino también el conjunto de la economía dominicana, incluyendo el sector turismo.

“Sabemos que el turismo tiene una gran importancia en la economía dominicana y que cientos de miles de trabajadores dependen del sector. Precisamente por eso, entendemos que debemos apoyarlo de forma responsable, prudente y planificada, cuidando al mismo tiempo la salud de más de 10 millones de dominicanos y dominicanas del COVID-19” expresó el ex ministro de Trabajo.

Hace una semana Francisco Domínguez Brito planteó varias propuestas al gobierno dominicano que buscan contribuir al control del COVID-19 en el país, entre ellas, pedir que los turistas que no estén vacunados vengan con pruebas de PCR o antígeno, o al menos se les haga prueba en el aeropuerto dominicano. Norma que prácticamente todos los países del mundo realizan, incluidos muchísimos que también viven del turismo.

Como datos de importancia Francisco Domínguez Brito en entrevista en el programa Sol de la Mañana habló sobre el caso de España. un país donde la contribución del turismo es aproximadamente 5.4% del PIB, similar a la de República Dominicana, y en el que se requiere presentación de pruebas o carnet de vacunación. En Tailandia, donde el turismo contribuye un 9.8% del PIB, o en Croacia donde pesa un 11%, Grecia 8.3% y Portugal 7%. O en la vecina Jamaica, donde el turismo aporta el 10.5% del PIB y fue uno de los primeros países en exigir prueba PCR para entrar, desde inicios del año pasado.

“Insistimos, no se trata de elegir. Se trata de hacer realmente lo correcto para todos. Con una apertura responsable se puede tanto apoyar al turismo como proteger al pueblo dominicano. Cuando el presidente Abinader dice que la positividad en los polos turísticos es baja, debe recordar que un correcto manejo de la pandemia no se limita a ver la positividad en los polos turísticos. Es que el virus está mutando, hoy en día se habla de variantes brasileña, india, británica, sudafricana, algunas de ellas ya con creciente contagio y letalidad en nuestro país” aseveró el ex ministro de Medio Ambiente.

Francisco Domínguez Brito indicó que; “Debemos actuar con responsabilidad y evitar que estas nuevas variantes lleguen del exterior y deterioren aún más nuestro sistema de salud. Estas variantes entran por las fronteras, las traen personas, y no podemos seguir teniendo una entrada sin control. Al menos debemos saber quién entra positivo de COVID e intentar investigar si traen nuevas variantes. ¿Y si de repente hay alguna mutación del virus que evada la inmunidad de las vacunas? ¿vamos a seguir cruzados de brazos?”.

“Valoremos muy bien si la apertura que ahora parece una ventaja, puede convertirse en un boomerang muy pronto. Ya algunos países han puesto a nuestro país en la lista de destinos considerados de alto riesgo por el aumento de casos. ¿Es esa la reputación que queremos en el exterior? Repito, no hay que elegir entre turismo o salud. Esta disyuntiva es falsa y el mundo entero lo está demostrando. Simplemente, hay que alcanzar un sano equilibrio. Y eso se logra con políticas públicas correctas, sopesadas, prudentes y basadas en la evidencia científica” finalmente abordó el ex Senador por la República.

