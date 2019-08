Francisco Domínguez Brito: gobernaré con los mejores hombres y mujeres del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, realizó este domingo un acto con cientos de dirigentes peledeístas en Puerto Plata y expresó que el partido está lleno de jóvenes que están preparados para asumir el liderazgo gubernamental y político.

Según un comunicado de prensa, en lo relativo a su propuesta de gobierno propuso en su discurso las 10 razones por la que aspira a la Presidencia, incluyendo un firme combate a la delincuencia, creación de empleos para jóvenes y mujeres, una transformación de modelo educativo y obras de infraestructura para el desarrollo turístico de la región norte.

“En mi gobierno encabezaremos la segunda revolución educativa, basada en la calidad. Vamos a educar para pensar y no para memorizar, para lo cual mejoraremos la formación de profesores y el cambio de métodos de enseñanza”

En cuanto a seguridad, insistió en su discurso en mejorar el ingreso de los policías honestos y formados que tiene la policía, pero con consecuencias severas para aquellos que violen la ley o protejan delincuentes, dice la nota.

En lo que respecta a Puerto Plata, el precandidato presidencial expresó su interés de relanzar el turismo en la zona, sobretodo el turismo de crucero, para lo cual enlistó una serie de obras que haría en su gobierno, incluyendo la carretera Santiago Puerto Plata, la autopista Puerto Plata Punta Rucia, el remozamiento de las ruinas de la Isabela y la transformación del Pico Isabel de Torres en un jardín botánico.

“Cabarete será el mayor centro de turismo deportivo de playa del Caribe, mientras que Luperón será el destino principal del turismo de velero en la región”, afirmó el precandidato a la presidencia.

Por eso, dijo que no podía volverse al pasado con candidatos que sueñan con el año 2044 y no tienen nada que decir sobre los problemas actuales de las comunidades, ni tampoco con discursos vacíos que no tienen soluciones reales, agrega la nota.

De igual forma, expresó que el país no puede arriesgarse a que regrese el caos y el desorden que caracteriza los gobiernos del partido opositor.

“Los peledeístas no podemos permitir que regrese al poder el partido que quebró la economía, que llevó a la pobreza a más de un millón de dominicanos”, dijo Francisco Domínguez Brito.

El comunicado también indica, que de igual forma, señaló que debemos darle paso a la sangre nueva del partido, por lo que gobernará con los mejores hombres y mujeres del PLD, con toda la sangre nueva que hay en el partido y también con todos aquellos que pueden aportar su experiencia y buen hacer.

“Es tiempo de apostar por sangre nueva, que pueda consolidar la obra de gobierno que ha iniciado el presidente Medina y que sepa cómo llevar ese proyecto aún mucho más lejos”, afirmó Francisco Domínguez Brito.

Estas declaraciones fueron expresadas en su discurso en el acto masivo de respaldo en Puerto Plata, donde participaron líderes peledeístas y dirigentes comunitarios.

Anuncios

Relacionado