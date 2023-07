Francisco Camacho: “Estamos altamente complacidos con la actuación de nuestros atletas”

Reitera gobierno dará incentivos a ganadores de medallas

EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- El ministro de Deportes, Francisco Camacho, se mostró altamente complacido con la actuación registrada por la delegación dominicana en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“No me sorprende para nada, no esperaba menos, siempre he confiado en nuestros atletas, quienes son prioridad para el gobierno que preside Luis Abinader”, dijo Camacho.

Reiteró que al final de los juegos, como ya ha sido una tradición, los ganadores de medallas recibirán incentivos en metálico por parte del Gobierno.

“Lo dije con mucho tiempo de anticipación, en San Salvador nuestros atletas regresarán al país cargado de muchas medallas y así ha sido”, agregó.

“Y es que el Gobierno, con tiempo de anticipación récord, como ha sido su tradición, entregó los recursos requeridos para la preparación y participación de nuestros atletas en los Juegos de El Salvador”, expuso.

Recordó que los ganadores de medallas de oro recibirán un incentivo de 150 mil pesos, los de plata, 125 y los de bronce, 100 mil.

La escala para los entrenadores será de 100, 75 y 50 mil pesos, mientras que el oro en los deportes de conjunto ascenderán a un millón 100 mil pesos.

Relacionado