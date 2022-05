Francisca y Cheddy García se unen en la nueva película “Teacher Mechy”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La nueva película de Caribbean Cinemas, “Teacher Mechy”, ya es toda una realizad y es que el pasado viernes se realizó un encuentro con miembros de la prensa, donde se dio a conocer los nuevos detalles de este filme, donde Cheddy García se estrena como guionista y productora.

Además de estar presente la denominada “Mamá del Humor”, allí se encontraban la presentadora del programa hispano “Despierta América”, Francisca, una de las anunciadas a participar en esta película, asi como también la actriz y modelo puertorriqueña, Denisse Quiñones, quien desempeñará un rol antagónico.

Esta producción cinematográfica, está bajo la dirección de Frank Perozo y junto a Cheddy, también están en la producción Juan Manuel Tejada y Kendy Yanoreth.

Cheddy García manifestó que se siente muy contenta con este nuevo proyecto, concebido tras una idea que Felipe Polanco “Boruga”, le había recomendado hace algunos años, tras una anécdota que esta hiciera cuando era maestra.

“Pero con esa historia, se puede hacer un guion de una película. Me dijo Boruga cuando terminé la anécdota y años después se hizo realidad”, manifestó.

García agradeció el apoyo recibido por Caribbean Cinemas, en especial por Zumaya Cordero, ya que desde el primer momento estuvo presente para que se pueda llevar a cabo el proyecto, sugiriendo y dando cambios positivos para que se pueda realizar un trabajo excelente.

También, catalogó la cinta como algo “totalmente diferente” a todo lo que ella ha hecho en el cine y honró la dirección de Frank Perozo, con el cual ha trabajado en producciones pasadas, a su vez de trabajar con Francisca a la cual manifestó admiración, respeto por el trabajo que ha desempeñado y que ha roto con todos los esquemas.

Francisca estará en el filme

La dominicana que ha conquistado la televisión hispana, por su carisma, talento y belleza, Francisca Antonia Méndez Montero, simplemente Francisca, aseveró que siempre se vio como actriz o presentadora, algo similar vivía Cheddy.

Estas mujeres que pasaron hasta por la misma plataforma televisiva de Telemicro Canal 5, pudieron lograr cada una por su parte, conquistar públicos distintos y ser admiradas. El poder estar juntas en este proyecto para ellas es muy importante y significativo.

“Siempre he respetado su trabajo, cuando vi lo que hacía, eso me dio permiso y yo me dije: -no está mal ser chistosa. Cheddy tiene la capacidad de hacer reír a uno, como también tocar otras emociones”, expuso Francisca.

Cheddy con “La desesperada del amargue” y Francisca con “Mela la melaza”, cada una con su sello y humor propio, generando que estos personajes siempre vayan con ella donde quiera que están.

Zumaya Cordero, fue quien tomó la decisión de reunir en el mismo camino a estas dos mujeres luchadoras, poniendo contenta a García, “Siento que ella es mi media naranja. Soy la dominicana que triunfó en mi país y ella es la dominicana que triunfó fuera de aquí… Siento que soy Francisca y yo quiero que ella sienta es Cheddy… estoy muy orgullosa de ti”.

Este encuentro encabezado por Zumaya Cordero, presentó a parte del elenco de “Teacher Mechy”, la que protagoniza Cheddy García e Irving Alberti, además estarán Francisca y la actriz puertorriqueña Denise Quiñones, quienes también estuvieron presentes en el encuentro de prensa.

Sobre la historia

Esta comedia familiar, que al principio iba a ser un drama, cuenta con la participación de más de 15 niños, quienes actúan y bailan en una historia cargada de risas, bailes, y mensajes positivos. El rodaje se lleva a cabo en diferentes locaciones de Santo Domingo, así como de la ciudad de New York.

“Teacher Mechy” cuenta la historia de Mercedes, una mujer luchadora y valiente que luego de haber estudiado pedagogía en Santo Domingo, emprende un viaje a Nueva York en busca de una mejoría de vida para su hija y su madre.

Después de unos años en NY, regresa a su país para afrontar un grave problema, contando con la ayuda de su comadre y amiga Bertha logra entrar como profesora en un colegio de clase alta sin imaginarse todo lo que ocurriría y cómo su vida cambiaría por completo.

A su vez agradecieron el soporte de sus inversionistas Altice Dominicana, Mercasid y Megacentro. Y al apoyo como patrocinadores de Jumbo y Milex.

