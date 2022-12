Francisca toma una valiente y “difícil” decisión en Despierta América

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El pasado viernes, se anunció en Despierta América (Univision) que Francisca haría algo este lunes “que poca gente se atrevería a hacer en vivo”.

“Entiendo que es una decisión muy difícil, nadie lo ha hecho en televisión, pero es por mi propia salud mental. Va a ser un día como de liberación para mí y el lunes van a entender”, comentó la carismática conductora dominicana en el show.

“Necesito sacarlo por mi salud mental. Siempre hay cosas por sanar y lo más importante de la vida es entender eso, estar dispuesto a hacerlo, entonces tomé una decisión. La verdad hay que decirlo no es una decisión fácil porque es un proceso luego que le sigue pero me va a hacer mucho bien a mí y estamos en este mundo para evolucionar, para crecer, para sanar y en mi momento de sanar”.

El día que Francisca bautizó como el de su “liberación” y “sanación” llegó.

“Yo vivo en Despierta América hace 7 años, hace 7 años que ustedes me dieron la oportunidad de cambiar mi vida para siempre haciéndome reina de Nuestra Belleza Latina. Todos los mejores momentos de mi vida yo se los he presentado aquí y el día de hoy yo les debo una confesión a ustedes y me debo una confesión a mí”, anunció nada más comenzar el show. “Así que empiezo un camino importante donde necesito que ustedes me acompañen y más adelante me voy a atrever a hacer algo en vivo que necesito que estén ustedes aquí”, agregó de lo más misteriosa.

El misterio quedó resuelto unas horas más tarde cuando la presentadora dio a conocer visiblemente emocionada que ha decidido hacer las paces con su cabello y su niña interior.

“Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad”, expuso.

“El día de hoy yo verdaderamente lo que quiero es hacer las paces con mi niña interior, es hacerle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mandó a este mundo perfecta”, dijo visiblemente emocionada. “Ustedes me conocen desde Nuestra Belleza Latina, saben mis circunstancias, saben cómo yo crecí.

Entre las tantas y tantas cosas que he tenido que batallar y que he tenido que cambiar en mi vida uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad. Me sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme aunque sea por un ratico bonita”.

