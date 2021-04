Francisca Lachapel revela el sexo y el nombre de su bebé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La conductora de televisión, Francisca Lachapel, reveló este lunes el sexo y el nombre de su bebé, fruto del matrimonio que contrajo con el empresario italiano, Francesco Zampogna en diciembre de 2019.

A través de su cuenta de Instagram y en el programa “Despierta América”, la también ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina 2015, confirmó que espera un varón que llevará por nombre Gennaro Antonino Gamelier Zampogna.

“¡Es bambino!”, gritó Francisca, de 31 años, mientras sus compañeros, Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Satcha Pretto y Carlitos Calderón, tiraban papelitos azules al aire. La presentadora dio la noticia a la revista People en Español, y el show matutino de Univision acompañó la exclusiva de la publicación.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora oriunda de Azua, respondió a quienes critican su aspecto físico y aseguró que, contrario a otras mujeres que solo les crece la pancita, ella no es la embarazada perfecta, al tiempo en que manifestaba que pensó “dejar las redes sociales para luego regresar cuando nazca su bebé y tenga el peso normal”.

“He estado leyendo algunos comentarios en las redes sociales y páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en cómo me veo, y en como he subido de peso. Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado; un sinnúmero de cosas, y no solo lo han escrito, también personas me lo han dicho en mi cara”, expresó Lachapel.