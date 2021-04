Francisca Lachapel responde a quienes critican su aspecto físico por su embarazo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Afectada y conmovida, la presentadora de televisión, Francisca Lachapel, respondió a las constantes criticas que ha recibido por su afecto físico durante su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “Despierta América” aseguró que, contrario a otras mujeres que solo les crece la pancita, ella no es la embarazada perfecta, al tiempo en que manifestaba que pensó “dejar las redes sociales para luego regresar cuando nazca su bebé y tenga el peso normal”.

“He estado leyendo algunos comentarios en las redes sociales y páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en como me veo, y en como he subido de peso. Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado; un sinnúmero de cosas, y no solo lo han escrito, también personas me lo han dicho en mi cara”, expresó Lachapel.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, añadió en su mensaje que todavía no puede entender la falta de sensibilidad por parte de mucha gente.

“Yo pensé que la mujer embarazada tenía un break, un espacio, un chance, estaba libre de etiquetas… Estoy muy lejos de ser la embarazada perfecta. Cada mujer lleva a su hijo de una manera diferente; hay mujeres unicornio como yo digo que no le crecen las extremidades, solo la barriguita y hasta paren con el empujoncito de un estornudo”, acotó.

Francisca, de 31 años, concluyó expresando que desde hace una semana ha estado muy triste por los comentarios pero a la vez se siente plena y feliz por la espera de su criatura, de la que aún no revela el sexo.

Lachapel, reveló a principios de este año que está a la espera de su primer bebé en compañía de su esposo Francesco Zampogna. Mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora de televisión, dijo que se “moría de ganas” de compartir la noticia de que está en la dulce espera.