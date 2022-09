Francisca continúa recibiendo comentarios despectivos sobre su físico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La intérprete del personaje Mela la Melaza, Francisca, mientras interactuaba con sus seguidores de Instagram, recibió una pregunta donde la califican como “fea”, de inmediato la dominicana ni tonta ni perezosa, respondió a esas palabras despectivas, publicando la respuesta en su red social.

“De la abundancia del corazón habla la boca. Fea pero sabrosa, bendecida. Imagínate que hubiera sido bonita, dónde yo estuviera”, respondió la dominicana.

La madre del pequeño Gennaro, quien abrió una cajita de preguntas, donde sus seguidores le externaron inquietudes sobre su vida y su familia, pero también aparecieron algunos que aprovecharon la ocasión para atacar con palabras odiosas y groseras.

Recordar que esta no es la primera vez, que la mamá del pequeño Gennaro ha tenido que luchar en sus plataformas sociales contra el bullying por su físico.

Una de las críticas en meses atrás, fue cuando alguien le escribió sobre el aspecto de su boca. “¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?”, al haber realizado la misma dinámica de preguntas. Sin embargo, la presentadora de “Despierta América” no perdió el tiempo al responderle de manera orgullosa que le encanta tener la “boca chueca” y ser diferente.

“Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente. Mencióname otra boca chueca por ahí”, dijo la presentadora.

Otro de los ataques despectivos, se produjo cuando estaba en el proceso de gestación y por supuesto, desde el momento en que resultó la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015, ha recibido constantes comentarios de personas que la llamaban “fea” y de que no era merecedora de ese premio.

Sin embargo, estas acciones nunca la han detenido, para seguir empoderando a aquellas mujeres que se sienten identificadas con la conductora, al insistir en no dejarse bajar la autoestima cuando sean tildadas así.

