Francia Valdez: Objetividad, ética y manejo de la información garantizan permanencia de El Nuevo Diario

Con el salto a lo digital, el periódico no ha perdido su esencia en términos ético y de pluralidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francia Valdez, “doña Francia”, periodista subjefa de redacción y encargada de cierre, dijo que la llegada del 40 aniversario del periódico El Nuevo Diario es un logro para todos aquellos que fueron parte desde sus inicios, asegurando que el manejo y dirección que ha tenido es lo que ha mantenido vigente al medio durante tantos años.

“Nosotros hemos sido el boom y gracias a Dios por el equipo que ha habido, por el manejo de la dirección y la objetividad con la que se manejan las informaciones, lo que ha permitido que el periódico se haya mantenido”, aseveró.

Dijo que en los 40 años de su fundación, El Nuevo Diario ha sido un pilar en la prensa dominicana y al mismo tiempo, ha sido fundamental y pionero en el área de la televisión, posicionamiento en redes sociales y en la plataforma digital con su página web.

Evolución de la prensa

Valdez también abordó la evolución de la prensa dominicana y del periódico El Nuevo Diario, indicando que en la actualidad el medio es un vivo ejemplo de lo que ha sido el avance de la comunicación.

“Los medios han tenido que reinventarse, ya no sólo son los periódicos impresos como era en ese entonces cuando inicié, aunque se estaban haciendo pininos de la comunicación digital, pero sí, el avance es descomunal”, puntualizó.

Ingreso al periódico

Al referirse a su entrada al medio como pasante, en la década de los años noventa, entre 92-93, agradeció la oportunidad que le dieron para desarrollarse como profesional de la comunicación.

Asimismo, dijo que un año después de haber sido pasante fue fijada como empleada del staff de periodistas de este medio.

Anécdotas de sus inicios

Entre sus anécdotas que más recuerda en sus inicios, la periodista rememoró una cobertura asignada en el Congreso Nacional, donde debía cubrir una sesión desde la mañana hasta la madrugada, donde se debatía en ese entonces, el proyecto que creó la Ley sobre Drogas.

“Yo no conocía el proyecto, no conocía de nada de eso y cuando llego a la redacción, me esperaban con la información, me dicen que iría en la página 2, entonces yo no encontraba qué escribir, tenía presión porque me esperaban, ya era el cierre, entonces recuerdo que tal vez hice tres o cuatro párrafos y la dirección me preguntó al otro día que qué pasó, que eso era algo importante, entonces le dije bueno es que no conocía”, sostuvo.

Reveló que a partir de ese momento aprendió a realizar coberturas, ya que le recomendaron que cuando suceda eso se deben pedir los proyectos para conocerlos.

Evolución digital de El Nuevo Diario

Tras ser preguntada sobre su valoración de la evolución y la implementación de nuevas tecnologías, la periodista dijo que es sumamente importante este paso, ya que a su entender esto democratiza el acceso de la población a las informaciones.

“La población está más comunicada, más orientada, que es lo que se busca en el periodismo, orientar e informar. Una población informada es una población empoderada. Creo que la comunicación ha hecho su aporte trascendental con el uso de la tecnología”, sostuvo.

Igualmente, tocó un punto importante sobre la difusión de las noticias falsas, indicando que la tecnología permite su rápida propagación, asegurando que los medios de comunicación poseen las herramientas para identificar y confirmar dichas informaciones.

“En esta parte El Nuevo Diario, bajo la dirección de don Persio Maldonado, siempre ha sido muy cuidadoso, tratamos de tener informaciones que sean verídicas, no solo confiar y publicar algo por el simple rumor, siempre debemos ir a la fuente”, dijo Valdez.

Presión por temas tratados

La comunicadora también se refirió a los temas tratados en El Nuevo Diario, indicando que nunca ha sentido que algún político o sector del país haya querido presionar al medio, asegurando que el manejo que siempre se ha tenido es el mismo que ha mantenido su director desde siempre.

“Los periodistas, así como los hijos aprenden de sus padres, estos aprenden de sus líderes, por lo que, como se maneja nuestro director o el jefe de redacción, pues, en consecuencia así debemos de manejarnos”, refirió.

Recordó que durante al menos diez años, cubrió la fuente del Palacio Nacional y que recuerde nunca la llamaron para desmentir alguna información tratada por ella para este medio.

Primer encuentro con el director

Tras ser preguntada sobre cómo fue su primer encuentro con Persio Maldonado, director del periódico, dijo que este fue un momento en el que se mostró muy cercano, decente y comprensivo, demostrando que es un gran ser humano.

En lo referente a lo que ha significado a título personal el ser parte de la familia de El Nuevo Diario, Valdez expresó que “lo ha sido todo”, ya que como medio sólo ha laborado en esta empresa.

“A El Nuevo Diario yo le agradezco mi desarrollo profesional y hasta personal, porque llegar como pasante y que luego te tomen en cuenta, es porque valoran tu trabajo. Yo me siento sumamente agradecida”, sostuvo.

Retos de El Nuevo Diario

Al referirse a los retos asumidos por el periódico, Valdez dijo que uno de ellos ha sido ir al compás de los nuevos tiempos, adaptando el periodismo tradicional con el uso de la tecnología en la versión digital, manteniendo su esencia.

“Aunque la parte impresa ha ido teniendo cambios significativos, el periódico siempre ha mantenido su esencia”, aseguró.

Definir a El Nuevo Diario

Para “doña Francia”, como de cariño le llaman en la redacción, El Nuevo Diario ha sido y ha significado para ella “su segundo hogar y su otra familia”.

40 aniversario

Valdez dijo, “que es un logro para todos los que han formado parte y los que están en la actualidad, ya que de alguna manera han contribuido a lo que hoy día es el periodico”.

“Agradezco a la alta dirección y a mis compañeros por el respeto, la consideración y que sigamos trabajando con la misma pasión”, dijo emotiva y con lágrimas, al dedicar un mensaje por este nuevo aniversario.

Mensaje a jóvenes

La comunicadora también emitió un mensaje a jóvenes y futuras generaciones de periodistas, manifestando que en El Nuevo Diario “las puertas están abiertas para los buenos y que vean en el periodismo una carrera no para enriquecerse, porque aunque todo el que trabaja piensa en función de mejorar, la labor de informar es sumamente valiosa”.

“Se puede lograr, con el tiempo, con el trabajo y hacer un periodismo honesto, con pasión, inspirado a las noticias se le impregna esa parte de ti. Si estudias periodismo no debes salir a buscar el medio donde más te van a pagar, debes buscar donde sientas que vas a trabajar por lo que hiciste esa carrera, que fue por una profesión seria, honesta, con ética y responsable”, terminó diciendo.

