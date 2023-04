Franchy Cordero supera a tres leyendas Yankees para imponer un nuevo récord

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- La carrera de Franchy Cordero con los Yankees ha comenzado con todo.

El patrullero dominicano, quien pactó con los ‘Bombarderos’ por una temporada horas antes del inicio de Día Inaugural, continúo su gran momento el miércoles al conectar su segundo vuelacerca en la misma cantidad de días ante los Guardianes en el Progressive Field, en la eventual victoria de su equipo por 4-3.

El jonrón solitario, que salió a 112.7 millas por hora y recorrió una distancia proyectada de 439 pies por el jardín derecho-central, sirvió para igualar el juego ante los Guardianes a tres carreras en la séptima entrada.

Roger Maris Jr. is on his way to New York to see Franchy Cordero pic.twitter.com/KPJu9wtBrh

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 12, 2023