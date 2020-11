Franchy Cordero revela debutará con los Leones la próxima semana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jardinero de los Reales de Kansas City, en el béisbol de Grandes Ligas, Franchy Cordero, dijo este martes que se unirá a los Leones del Escogido el próximo lunes, con el objetivo de debutar en la temporada de Lidom el viernes 27 de este mes, en el partido que su equipo se enfrentará a las Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

“Hablé con José Gómez (gerente general de los Leones) y voy a entrar la semana que viene a hacerme la prueba, entrar a la burbuja, para comenzar a jugar el viernes de la semana próxima, contra las Águilas”, reveló Cordero al ser entrevistado por la cronista Laura Bonelly, a través de su canal de YouTube.

El talentoso jardinero dijo que pretende estar con el equipo el resto del calendario de la temporada de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), ya que el equipo le ha otorgado la decisión de hasta donde llegar con los Leones

Me dejaron la opción de decidir qué tan lejos puedo llegar y ver que el ver el resultado del trabajo que estoy haciendo aquí”, dijo el guardabosque, quien señaló que no se rendirá hasta conquistar el campeonato con los melenudos.

“Yo siempre estoy entregado a mi equipo y hasta que yo no me vea ese anillo, no me voy a rendir”, expresó el bateador zurdo, quien resaltó el talento joven que posee el conjunto escarlata.

“El equipo está bueno y tiene muchos muchachos jóvenes con ganas de jugar y esa hambre que tienen esos muchachos es buena, porque es la que ayuda al equipo a ganar”, expresó Franchy, quien recordó su primera temporada con el equipo rojo, en la cual fue elegido Novato del Año y Jugador Más Valioso, en la que bateó para .323 con cinco jonrones y 25 carreras remolcadas en los 50 partidos de la fase regular.

El toletero zurdo señaló que se enfocará en poner la pelota más en el aire, porque a inicios de temporada de Grandes Ligas con los Reales, estaba dando muchos rodados, algo que mejoró al final de la campaña y que seguirá trabajando en su tiempo de juego en Lidom.

El jugador, quien externo que se encuentra totalmente de la rotura que sufrió en su mano derecha, dijo que extrañará la energía, que suelen brindar los fanáticos, ya que el torneo se está jugando si la presencia de público, debido a la pandemia del COVID-19, “pero hay que entender que son tiempos difíciles y por lo menos se va a jugar y la gente podrá disfrutar de los partidos desde su casa”, puntualizó Cordero.

Sobre su cambio desde los Padres de San Diego a los Reales de Kansas City, Franchy dijo que no le sorprendió y que lo tomó como una nueva oportunidad de demostrar lo que puede hacer en un diamante de las Grandes Ligas.