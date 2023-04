Franchy Cordero lidera la victoria de los Yanquis con jonrón de tres carreras

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jardinero dominicano Franchy Cordero conectó un cuadrangular de tres carreras y el derecho Gerrit Cole lanzó con calidad desde el montículo para que los Yanquis de Nueva York doblegaran este martes por paliza 2-11 a los Guardianes de Cleveland en el béisbol de las Grandes Ligas.

Cordero ha demostrado ser una movida acertada por parte de los Yanquis, quienes se hicieron con sus servicios en la temporada baja, acumulando hasta el momento tres cuadrangulares en sus últimos cuatro partidos, dos de ellos de tres carreras y con sus tres producidas de este martes totaliza 10, líder del equipo en este departamento.

Cole (3-0), quien empató en el liderato de victorias de las Grandes Ligas, al conquistar su tercera victoria de la temporada, sin derrotas, volvió a presentarse en el terreno como el as del conjunto de Nueva York.

El derecho de 32 años lanzó siete entradas de dos carreras y ponchó a tres bateadores para lograr el éxito para los Yanquis.

Con esta actuación, Cole ha lanzado seis o más entradas de tres carreras o menos en cada una de sus aperturas, sumando con ello salidas de calidad en cada una de sus presentaciones.

Para ganar el encuentro los Yanquis tuvieron que venir de atrás, luego de que los Guardianes tomaran la delantera en el primer episodio con doble del dominicano José Ramírez y elevado de sacrificio de Josh Naylor.

La primera anotación de los Yanquis llegó en el segundo capítulo impulsada por el mexicano José Treviño.

Franchy Cordero is going to break Aaron Judge’s home run record. pic.twitter.com/IjU7wSitpG

— Gabe (@PlayoffTanaka_) April 11, 2023