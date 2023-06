Franchy Cordero es enviado a liga menor por los Yankees

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees de New York anunciaron el jueves que han enviado a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre al INF/OF venezolano Oswaldo Cabrera, al OF dominicano Franchy Cordero y al zurdo Matt Krook.

En su segundo año con los Yankees, Cabrera ha batallado con el madero, con una línea de bateo de .195/.246/.292 junto a tres cuadrangulares y 15 carreras producidas. En 44 juegos este año, el jugador de 24 años conectó 15 extrabases y empujó 19 carreras.

Cordero vio acción en un partido en su más reciente ascenso, ponchándose en contra de los Marineros en su único turno al bate el miércoles.

Krook nunca subió a la loma en su más reciente estadía con el club.

