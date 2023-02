Franceses Floyd y Monnet, a semifinal torneos M25 y W25

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los partidos de las semifinales en sencillos de los torneos M25 y W25 se jugarán este sábado en el Parque del Este, donde toman parte jugadores de 36 países.

A las 10 de la mañana se miden Daniel Dutra Da Silva (BRA) [1] vs. Jaimee Floyd Angele (FRA). También chocan a la misma hora Adam Walton (AUS) [5] ante Kyle Seelig (USA) [6].

Mientras que en la rama femenina a las 11:30 juegan Hailey Baptiste (USA) [4] ante Carole Monnet (FRA) [2]. Media hora antes Darja Semenistaja (LAT) [8] contra Irene Burillo Escorihuela (ESP) [16].

Juegos de las finales de dobles

No antes de las 11:30 de la mañana juegan en la final los hermanos Arklon Huertas Del Pino y Conner Huertas Del Pino (PER) [1] vs. Miguel Damas (ESP) y Bruno Pujol Navarro (ESP).

No antes de las 2:30 de la tarde se miden Darja Semenistaja (LAT) y Sofía Sewing (USA) [4] ante el binomio de Nefisa Berberovic (BIH) y Eudice Chong (HKG).

El torneo W25 otorga 50 puntos WTA para la campeona, la finalista 30; el M25 sumará 25 puntos ATP para el campeón y 16 para el finalista.

El director del torneo es Sergio Tobal, mientras que Omar «Jimi» Cardona es el referí.

Patrocinan los dos eventos El Nuevo Diario, Transporte Sheila, Creso, Wilson, Ekatex, Plásticos Viñals y D’Oficinas.

Los eventos son transmitidos vía Live stream, en la plataforma de la ITF.

