Framber Valdez: “Voy con todo” en el quinto juego de la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA — Framber Valdez tiene una de las mejores y más accesibles personalidades de esta Serie Mundial, una vibra que ha exhibido durante toda la postemporada. El zurdo dominicano de los Astros ha hecho cuatro aperturas este mes, tres de las cuales han sido para el olvido y una que fue la mejor obra de un abridor este mes en Grandes Ligas.

Ahora, a Valdez le toca abrir el crucial Juego 5 del Clásico de Otoño por Houston contra Atlanta este domingo en el Truist Park, luego de permitir ocho hits (incluyendo dos jonrones) y cinco carreras en apenas 2.0 entradas del Juego 1 la semana pasada.

Con los Siderales contra la pared al estar abajo 3-1 en la serie, es cuestión de vida o muerte para Valdez y los houstonianos.

Tal como fue el caso después de una mala presentación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Medias Rojas, Valdez se expresa con toda la confianza del mundo de cara a su presentación de este domingo. En aquella ocasión vs. los Patirrojos, respondió el oriundo de Palenque con una joya de 8.0 entradas y una sola carrera, para poner a los Astros en camino a su tercer título de la Liga Americana en los últimos cinco años.

“No pensar que tuve una salida mala, no meterme eso en la mente”, dijo Valdez sobre su forma de pasar la página y seguir adelante después de una mala apertura. “No dejarme llevar por lo mal que me fue, sino practicar, ver lo malo que tú hiciste en esa salida, ver los errores que tú hiciste, ver los ajustes que no pudiste hacer y hacerlos para la próxima”.

Esa actitud no viene de la nada. Desde el invierno del 2019-20, Valdez ha trabajado con el psicólogo Andy Núñez en la República Dominicana. Como parte del esfuerzo por desacelerar el ritmo de sus pensamientos, Valdez ha asimilado la práctica de la meditación. Incluso, durante esta misma postemporada, se ha visto al zurdo en una especie de dicha práctica en el dugout entre sus entradas.

Reconoce Valdez que el martes pasado en el Juego 1 de esta serie, no dominó por completo la parte mental.

“Parece que la emoción pudo un poco más que yo, pero ya lo (tomé) para la próxima salida que me toca ahora”, expresó el serpentinero de 27 años. “Ya yo sé a lo que voy y la adrenalina que hay. Hay más que en la temporada regular. Ya estamos en la Serie Mundial y ya yo sé qué es lo que hay. Voy con todo para allá”.

En la parte técnica, localizar mejor sus dos pitcheos principales—el sinker y la curva—será la clave. Y para eso, tiene previsto algunos toques a su mecánica.

“La tuve un poco desajustada en mi última salida contra este equipo”, manifestó Valdez. “Enfocarme al 100, como siempre lo he hecho. Trata de ejecutar el primer pitcheo de strike, para ponerme arriba en el conteo. Y tratar de sacar cada inning”.

Para el manager Dusty Baker, es importante recordar que Valdez sigue siendo un lanzador de relativamente poca experiencia, con un total de 45 aperturas a nivel de Grandes Ligas, además de sus dos postemporadas desde el 2020.

“Lo que no podemos perder de vista es que Framber sólo lleva un año y medio en Grandes Ligas (en realidad, partes de cuatro campañas). “Con juventud, vas a ver algo de inconsistencia. Uno sigue aprendiendo a lidiar con los bajones en este juego”.

Valdez, a quien Baker le dice, “Framboso”, insiste en que estará preparado mentalmente.

“Me siento más calmado”, afirmó. “(El Juego 1) fue un momento bien impresionante para todos. Mi primera Serie Mundial. Mi primera vez abriendo la Serie Mundial. No me sentí con miedo, sino que había mucha tensión en los muchachos que era su primera vez en una Serie Mundial, como yo. Me sentí muy contento. Estaba, parece ser, sobre emocionado al pitchar ahí”.

