Framber Valdez, primer lanzador en registrar 25 salidas seguidas de calidad en una temporada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Framber Valdez sigue solido en la actual temporada y este domingo otra vez pone números a su altura.

El zurdo estableció un récord de Grandes Ligas con su apertura 25 consecutiva de calidad, para guiar a los Astros a una victoria sobre los Atléticos este domingo por 11-2.

El lanzador consiguió su triunfo 16 con cinco reveses, permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas para superar a Jacob deGrom (24 en 2018) por la mayor cantidad de aperturas consecutivas de calidad en una sola temporada en la historia de la MLB. Valdez, quien lanzó la primera blanqueada de su carrera en su última apertura, tiene marca de 15-4 durante su racha, que comenzó el 25 de abril.

“No estaba nervioso en medio del partido, estuve muy enfocado”, señaló Valdez luego del partido a la prensa.

Las 16 victorias de Valdez, el máximo de su carrera, lo ubican segundo en la Liga Americana detrás de su compañero de equipo Justin Verlander (17) y su efectividad de 2.57 es sexto.

“Tiene mucho valor para mí, significa mucho implantar este récord”, añade el zurdo de los Astros.

“Se que he cambiado mucho, antes era difícil pasar la quinta entrada, ahora lo logro más fácil, me he adaptado”, explicó Valdez a los medios, gracias al traductor del equipo.

Sobre Martín Maldonado, su receptor, quien dijo luego del partido que no sintió a un Valdez tan fuerte como siempre, fue enfático al decir “él lo piensa a sí, tengo 25 salidas lanzando fuerte, pero entiendo su preocupación”.

Valdez fue elogiado por los fanáticos de los Astros, quienes vociferaban su nombre al salir del box: “Fue muy bonito cuando los fanáticos voceaban mi nombre, orgulloso por esto, por Dios y por el apoyo también de mis compañeros”.

Por último, también agradeció el apoyo de los dominicanos en esta carrera que inició el pasado 25 de abril: “Mi gente de República Dominicana, orgulloso de ustedes, del talento, representar a mi país es lo mejor, los quiero”.

El mánager Dusty Baker elogió la consistencia que Valdez ha aportado al equipo esta temporada.

“Esa es una racha notable”, dijo Baker. “Ha habido algunos grandes lanzadores que superó al romper este récord y estoy contento de que lo haya logrado y hayamos ganado el juego”.

Por su parte, Maldonado dijo que “es mucha calma, mucha confianza y mucha madurez de su parte. Él sabe lo que puede hacer bien. Escuchar más y enorgullecerse del trabajo, menos emotivo en el montículo. Así que he visto muchas cosas en (su crecimiento)”.

Entre 1967-1968 el Salón de la Fama de Cooperstown Bob Gibson lanzó 26 aperturas de calidad seguidas. Esa cantidad la emuló Jacob deGrom entre 2018-2019 y representa un récord en toda la historia de Grandes Ligas. Framber Valdez llegó ayer a 25 (todas en un año) y mantiene una racha activa.

