Framber Valdez maravilla con histórica racha: “Es un as”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Los Astros continuaron demostrando el miércoles que tienen uno de los mejores 1-2 de una rotación en las Mayores.

Luego de que Justin Verlander coqueteara con el sin hit el martes, el dominicano Framber Valdez brilló al día siguiente, consiguiendo su 21era apertura de calidad consecutiva, permitiendo una carrera y dos hits, con ocho ponches, en el triunfo de Houston 5-3 sobre los Twins en el Minute Maid Park.

Al hacerlo, Valdez impuso el récord de la franquicia de más salidas de calidad consecutivas, superando a Mike Scott en 1986.

“Estaba pensando en el récord”, admitió Valdez. “Creo que si eres una de las personas que no piensan en eso, entonces tienes dudas. Sólo salí a hacer mi trabajo”.

Los Astros (80-45) han disfrutado de mucho éxito en esta temporada. Pero todo comienza con la rotación. Verlander sigue construyendo una temporada digna de Cy Young, liderando la Liga Americana en triunfos (16), efectividad (1.87) y WHIP (0.85). Pero lo que ha hecho Valdez recientemente es digno de admirar.

El dominicano, que tiene récord de 13-4 en el año, tiene registro de 12-3 con efectividad de 2.37 y WHIP de 1.08 durante esa racha de 21 salidas consecutivas de calidad; la más larga en las Mayores este año. En ese período, Valdez ha lanzado dos juegos completos y ha completado al menos siete innings en 10 ocasiones.

La durabilidad y fortaleza de Valdez es lo que ha llevado al monticular a otro nivel.

“Es tan fuerte como [la leyenda del boxeo] Jack Johnson”, comentó el manager de los Astros, Dusty Baker. “Este chico es fuerte físicamente y está alcanzando ese mismo nivel mentalmente”.

Al romper la marca previa de la franquicia de Houston con 20 salidas de calidad consecutivas, Valdez se convirtió al mismo tiempo en el quinto lanzador desde el 2000 en registrar una seguidilla de al menos 21 aperturas de ese estilo.

Se unió a una lista exclusiva: Jacob deGrom (26 seguidas entre el 2018 y 2019 con los Mets), Jake Arrieta (24, entre 2015 y 2016 con los Cachorros), Chris Carpenter (22 en el 2005 con los Cardenales) y el venezolano Johan Santana (21 en el 2004 con los Twins).

La clave para Valdez ha sido mantener lo hecho desde el 25 de abril.

“Creo que no he cambiado nada desde entonces”, dijo el quisqueyano. “Siempre mantengo una mentalidad de tirar un buen juego para mi equipo y hacerlo todo bien. Cada vez que salgo, quiero hacerlo bien. Desde ese día, me he mantenido enfocado”.

Pero el dominicano también se ha mantenido constante a lo largo de su carrera: Entrando a la jornada del miércoles, el monticular tenía una tasa de rodados de 66.5%; el número más alto en las Mayores desde el 2018 (mínimo 400 innings).

El ascenso del dominicano no ha pasado desapercibido, en especial no por su excompañero y boricua Carlos Correa, quien, en esta ocasión, apreció la joya del Valdez desde el lado contrario con los Twins.

“Especial, especial”, dijo Correa. “Se ha convertido en el lanzador que siempre pensé que sería. Estoy feliz con su éxito. Siempre ha tenido el repertorio y el corazón. Es un as, eso es por seguro”.

Todo eso ha definido el éxito del dominicano, quien fue convocado a su primer Juego de Estrellas este año, y tiene efectividad de 2.65 y 142 ponches en 156 entradas.

Relacionado