Framber Valdez debe su mejor enfoque en el juego al coach Andy Núñez

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – Quizás han visto al pitcher de los Astros, Framber Valdez, sentado en el dugout esta temporada con los ojos cerrados, como si estuviese transportándose a otro mundo. Quizás han notado al dominicano sonriendo mientras camina alrededor de la lomita mientras se prepara para enfrentar a otro bateador.

No son simples costumbres o manías de Valdez. Son ejercicios intencionales que el zurdo ha aprendido a hacer para asegurarse de que está en el estado mental correcto cuando se sube a la lomita. Para Valdez, esos trucos o recordatorios mentales mientras está lanzando son tan importantes para su éxito como su sinker o su curva, uno de los pitcheos más efectivos en todo el béisbol.

“Eso realmente es una forma para poder relajar mi mente y mi cuerpo, y así cuando me vuelva a montar en el montículo, puedo seguir haciendo lo que he estado haciendo… simplemente tirar strikes y hacer outs a los bateadores”, dijo Valdez, quien este año asistió a su primer Juego de Estrellas.

Después de tener problemas para lanzar strikes en sus primeros dos años en las Grandes Ligas, Valdez se ha convertido sin hacer mucho ruido en uno de los mejores zurdos de la Gran Carpa durante las últimas tres temporadas. Este año fue el mejor de todos. Tuvo récord de 17-6 con EFE de 2.82 y WHIP de 1.16 en 31 aperturas, imponiendo una nueva marca en una campaña con 25 aperturas de calidad consecutivas.

Valdez, el también All-Star Justin Verlander (18-4, EFE de 1.75) y el veterano derecho Lance McCullers Jr. (4-2, EFE de 2.27) encabezan una impresionante rotación abridora que los Astros esperan los catapulte sobre los Marineros en la Serie Divisional de la Liga Americana. Verlander se subirá a la limita para el Juego 1 el martes en el Minute Maid Park, con Valdez abriendo el Juego 2 o 3.

“En 2018, 2019, había cosas que lo molestaban”, dijo el veterano receptor puertorriqueño Martín Maldonado. “Si pasaba eso, estaba fuera después de 2.1 innings. Ahora, si tiene un mal primer inning, sigue haciendo pitcheos”.

Ese no era el caso en el 2018 y el 2019, cuando a Valdez le costaba tirar strikes. Su lenguaje corporal en el montículo era un reflejo de sus propias luchas. Por eso buscó la ayuda del doctor Andy Núñez, quien es parte del grupo de coaches de la organización de los Astros que trabaja con el aspecto mental en la República Dominicana. “Dr. Andy”, como lo llaman los jugadores, se especializa en ayudar a los jóvenes jugadores latinoamericanos a encontrar el estado mental adecuado y prepararse para la vida en Estados Unidos.

“Él significa mucho para mí”, dijo Valdez. “Creo que le debo el 75% de mi carrera a él. Me enseñó mucho sobre disciplina, cómo controlar mis emociones y sencillamente mantenerme metido en el juego y enfocado”.

Núñez comenzó a trabajar con Valdez a principios del año 2020, cuando la carrera del zurdo estaba en una encrucijada. En sus primeros 34 juegos en MLB (13 aperturas) en 2018 y 2019, dejó EFE de 4.60 con 68 boletos en 107.2 innings (5.7 BB por cada nueve episodios). A pesar de que su arsenal de pitcheos era de los mejores del juego, como dijo una vez Mike Trout sobre Valdez, los resultados no estaban allí.

“Estaba en una situación bien difícil hace un par de años”, recordó Núñez. “Empezamos a trabajar con él para tratar de cambiar su mentalidad. Framber es un jugador talentoso. Tratamos de ayudarlo a encontrar herramientas de autocontrol, y comenzamos un problema de habilidades mentales y ahora pueden ver los resultados. Él cambió su vida, cambió su forma de jugar. Cambió la forma en la que ve la vida. Yo pienso que fue un gran giro”.

Valdez y Núñez hablan casi todos los días, antes y después de lanzar. Núñez ayuda al pitcher a mejorar la relación mental que tiene con el juego. Valdez solía ponerse ansioso antes de lanzar y nervioso en el montículo. Cuando no estaba lanzando bien, se reflejaba en sus acciones. Núñez lo ha enseñado a enfocarse a través de ejercicios de relajación, respiración e incluso yoga.

“El primer punto es que tiene que hablar conmigo cada día para hacer un plan”, apuntó Núñez. “Eso es muy importante, porque no puede ir al montículo sin una idea clara de lo que tiene que hacer. Creo que se pueden ver los resultados. Este punto cambió el tipo de relación que tenía con él béisbol, tratando de controlar su energía. Es la forma de relación que tenemos. Está basada en la confianza, en la forma en la que habla conmigo. Yo nunca lo detengo, sólo lo escucho y lo aconsejo si lo necesita. Es un trabajo de todos los días”.

El supervisor de scouts internacionales de los Astros, Oz Ocampo – que fue clave para firmar a Valdez por US$10,000 en el 2015 a los 21 años – y dos compañeros del zurdo en la rotación de los Astros, el venezolano Luis García y Cristian Javier, entre otros, dicen que Núñez ayuda a los jugadores Latinoamericanos con los retos que éstos enfrentan, bien sea firmar con un nuevo equipo o mudarse a un nuevo país.

“Ha crecido muchísimo, tanto dentro como fuera del terreno”, comentó Ocampo de Valdez. “Puedes ver su presencia en el montículo, su lenguaje corporal y la forma en la que afronta el juego. Si hace un mal pitcheo, por ejemplo, hace el ajuste. Toma un respiro y vuelve a empezar. Eso es gran parte producto del trabajo que Framber ha hecho, además de lo que también han hecho con él el doctor Andy y nuestros coaches de pitcheo”.

La racha de 25 aperturas de calidad consecutiva llegó a su fin el 24 de septiembre en Baltimore, donde permitió siete carreras (cuatro limpias) y 11 hits en 5.1 innings. Después del juego, llamó al Dr. Andy para repasar lo sucedido y asegurarse de que estaba manteniendo la respiración y el enfoque.

“Revisamos todo lo que pasó durante el juego y descubrimos algo: no estaba respirando”, dijo Núñez. “Yo me di cuenta de que no estaba respirando y él me lo dijo, ‘Dr. Andy, creo que no estaba respirando’. Y le pregunté, ‘¿Cómo sabes?’ Entonces me dijo: ‘Porque cuando tienes una contracción en el músculo, como usted me ha dicho, yo trato de poner la pelota en la zona de strike, pero no tenía el control porque no estaba respirando”.

Ahora que se prepara para hacer su primera apertura de postemporada desde dos salidas para el olvido en la Serie Mundial del año pasado contra los Bravos, Valdez está mejor que nunca desde un punto de vista mental.

“Gracias a Andy”, dijo.

