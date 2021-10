¿Framber Valdez con el aplomo de Fernando Valenzuela?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – Con una venenosa curva que viene de producir un 44% de swings fallados como parte de un arsenal que incluye un sinker, un cambio y una recta de cuatro costuras, Framber Valdez se ha afianzado como uno de los abridores de mayor rango en los Astros desde el 2020.

Ahora, el zurdo dominicano tiene la encomienda de frenar a los Medias Rojas el viernes en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Houston.

Al hablar del aplomo de Valdez en postemporada—el zurdo permitió apenas cinco carreras y ponchó a 21 bateadores en un total de 24.0 entradas en los playoffs del año pasado—el manager de los Astros, Dusty Baker, hasta mencionó a la leyenda mexicana Fernando Valenzuela, quien tras la “Fernandomanía” de 1981 (en los Dodgers de Baker, un OF de aquel equipo) tuvo un octubre brillante. En ese tenor, cree el piloto que Valdez ha manejado las luces de postemporada de una manera similar.

“Estuve cerca de Fernando Valenzuela en L.A.”, recordó Baker. “Él lanzó mucho más allá de sus años. Veo bien la determinación de Framber. Veo bien el hecho de que luzca (bien suelto), lo que lo llevaría bastante lejos”.

Limitado a 22 aperturas tras una fractura en un dedo sufrida en la pretemporada, Valdez tuvo marca de 11-6 y efectividad de 3.14, con 125 ponches y EFE+ de 137 en un total de 134.2 innings en la campaña regular del 2021. En su primera apertura de la presente postemporada, salió sin decisión al permitirles siete hits y cuatro carreras en 4.1 entradas a los Medias Blanca, en lo que al final sería una victoria de los Astros.

“Me siento bien por el chance que me están dando”, dijo Valdez, de 27 años. “La confianza que me han dado, me siento bien de que me la den, porque yo me he fajado mucho para que hoy, en este día, tengan la confianza de decir que yo puedo abrir el primer juego para competir para la Serie Mundial”.

Al principio de junio, en apenas sus segunda y tercera aperturas de la temporada tras la lesión, Valdez se enfrentó dos veces a los Medias Rojas y les ganó en ambas ocasiones. En un total de 14.1 episodios, concedió apenas dos carreras limpias (EFE de 1.26), ponchó a 18 bateadores y otorgó tan sólo dos bases por bolas.

Ahora, por supuesto, hay mucho más en juego.

“Es un desafío”, expresó Valdez sobre la acción de postemporada. “Es donde tú demuestras en verdad lo que tú has hecho el año entero, donde tú (resumes) el trabajo que has hecho. Aquí es donde tú demuestras en verdad que eres lo que eres”.

Con interrogantes sobre la salud de Lance McCullers Jr. y la condición limitada de Zack Greinke ahora mismo, aumenta la importancia de Valdez, quien de por sí ya era uno de los pilares de la rotación de los Astros. El oriundo de Palenque no le huye a eso.

“Todo beisbolista aprecia llegar a playoffs, a una situación en la que estamos”, dijo. “Me siento fuerte para competir todo lo que pueda competir y poder hacer historia mía personal, así como para el equipo también”.

