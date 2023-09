FP presenta propuestas de su programa de salud 2024-28 en concurrido evento en Alto Manhattan

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó la noche de ayer martes las propuestas de su programa de salud 2024-28 en un concurrido evento encabezado por reconocidos médicos de la formación en el local de la organización en el Alto Manhattan.

La actividad estuvo encabezada por los doctores Ramón Alvarado Mendoza, secretario de salud de FP, Juan Tapia Mendoza y el precandidato a diputado en ultramar y gestor de salud, Ramón Tallaj Junior, acompañados por los médicos Roberto Peguero, Julio Luciano, Amaury García y Carmen Diaz.

Los galenos expusieron los principales puntos para de llegar Leonel Fernández al Gobierno en las elecciones 2024, realizar la transformación del sistema de salud en la República Dominicana, priorizando la atención primaria.

Alvarado criticó varias veces el que califica de pésimo salud de la salud al Gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, los que dijo, no están haciendo nada.

En una extensa exposición en Power Point, el galeno y político resumió que cuando Leonel vuelva al Gobierno, asegura que la atención primaria estará en primer plano, creándose una red nacional de clínicas y policlínicas donde esa atención sea puntual.

Prometió que se cambiará el concepto de asilos de ancianos por la creación de centros que serán denominados “Hogares de Abuelos”, se premiará la excelencia en la calidad de la atención, los promotores serán debidamente capacitados por el estado, se abrirán 40 nuevas farmacias del pueblo en todo el país, se establecerá educación vial en las escuelas para reducir los accidentes de tránsito, se mejorarán las condiciones socio económicas de todos los trabajadores de salud, se reducirá el tiempo de espera y se construirán dos hospitales regionales materno infantiles, uno en el Este y otro en El Sur, anunció entre otras promesas.

La bienvenida la dijo Feliz, quien resaltó el valor humano y no solo el capital económico que representa la diáspora dominicana en el exterior.

Agradeció la asistencia masiva al evento de las docenas de participantes que estuvieron presentes, incluyendo la mayoría de los precandidatos a diputados en ultramar de FP.

Tallaj, felicitó al equipo de protocolo por el exitoso montaje de la actividad.

“Este encuentro es producto de la humildad porque el presidente Fernández que es una persona con un vasto conocimiento entendió que había que salir a navegar todos los océanos y todos los continentes para sumarnos al primer mundo y decidió enviar a sus emisarios, como el doctor Alvarado, Luciano, Peguero y Díaz, para recoger información relevante e importante sobre qué funciona del primer mundo, los países más desarrollados que sea posible implementar en la República Dominicana para que se dignifique la salud, se reduzca el presupuesto y se entienda que la creación de dinosaurios, hospitales, no es la solución”, explicó Tallaj.

“Es trata de que el paciente no vaya al hospital sino que la medicina preventiva con el médico de cabecera, finalmente pueda reducir el impacto de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, etc para que no sea solamente el dinero sino que se preserve la salud humana para que haya menos gentes enferma, menos diálisis, menos imputaciones porque se trabajará con las casas y los promotores de salud llevando medicinas a los hogares”, añadió.

“Esto es un acto de conciencia”, señaló Tallaj agregando que Leonel hizo grandes esfuerzos en sus esfuerzos para mejorar la salud y ahora quiere seguir dejando ese legado.

El doctor Tapia dijo que el negocio de las medicinas y las funerarias son de los negocios más lucrativos en todos los países del mundo.

“En los Estados Unidos, sabemos que el que no tiene dinero ni un buen seguro, se va a morir”, explicó.

Advirtió que en Estados Unidos hay una alarmante crisis de salud mental que después de la pandemia COVID-19 fue que salió a la luz pública lo difícil que es atender los problemas de salud.

Reveló que él mismo tuvo problemas con sus hijos adolescentes y con los niños que van a diario a su red de clínicas “Pediatría 2000” cuyos padres le expresan sus preocupaciones.

“La salud mental ha sido un gran problema y continúa siendo un gran problema”, agregó.

“El médico de verdad es el de la atención primaria porque dan el 80% del cuidado de salud con el 20% del presupuesto nacional de la salud en Estados Unidos y así sucede en muchos países donde la medicina es más negocio que una dedicación social”, dijo Tapia Mendoza.

Al final del evento los asistentes recibieron formularios en los que hicieron sugerencias y propuestas para mejorar el sistema de salud en la República Dominicana.