FP denuncia más de 17 mil exclusiones de votantes en el padrón de la JCE en NY 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Dirigentes leonelistas de La Fuerza del Pueblo (FP) que postula a la presidencia al ex presidente Leonel Fernández, documentaron este jueves en conferencia de prensa que en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) en Nueva York.

Explicaron que se han detectado más de 17 exclusiones de votantes, lo que equivale al 8.6% del total de los electores, que es de 197 mil 063 y en New Jersey 78, 409, culpando de la situación al tribunal de elecciones del que dijeron, no ha hecho el trabajo para un montaje transparente y neutral de los comicios, como lo prometió al exterior su presidente Julio César Castaños Guzmán.

Los dirigentes de FP, Gregorio Morrobel, coordinador general de campaña y Ramón Santana, miembro de la Dirección Central (DC) y coordinador en El Bronx, dijeron que la principal responsabilidad de las exclusiones y cientos de dislocamientos es de la JCE que no ha hecho el trabajo que se esperaba.

La conferencia con los medios se realizó al mediodía de hoy jueves en el Centro de Operaciones de FP que funciona temporalmente en uno de los salones del restaurante 809 en la calle Dickman en el Alto Manhattan.

Morrobel, cuestionó la inexperiencia de los funcionarios electorales designados para estas elecciones, de los que dijo, se mantienen improvisando por desconocer los aspectos importantes del montaje del proceso y al parecer no fueron bien entrenados.

Señaló que desde que la JCE abrió la opción verifícate en internet, FP ha recibido cientos de llamadas de dominicanos y dominicanas que, aunque votaron en 2012 y 2016, ahora no aparecen en el padrón del exterior, sino en la República Dominicana.

Dijo que al principio pensaron que no era una cantidad importante por lo que no había riesgo de afectar las elecciones, y por eso no habían hecho la denuncia.

“Ayer recibimos la información de nuestros delegados y técnicos en la JCE de que hay más de 17 mil exclusiones”, agregó. “Eso significa que es preocupante y estamos llamando a la junta para que investigue cuál es la realidad de esta situación porque ciertamente tenemos pruebas”.

Morrobel explicó que los dominicanos excluidos ahora, fueron cruzados con otros padrones y ahora desaparecieron de las elecciones 2020.

“Esto desalienta al elector y vulnerable su derecho constitucional porque la JCE no puede sacar a nadie de un padrón sin que el votante dé elementos para que lo cambien de dirección”, aseguró.

También aseguró que hay una gran cantidad de dominicanos que están recibiendo llamadas de dirigentes del PLD que se están haciendo pasar por funcionarios de la JCE, como impostores, dislocando y desinformando a los potenciales votantes.

Morrobel citó dos casos específicos de esas llamadas que fueron hechas a Santana y a Pablo García, también miembro de la DC de FP.

“Les están diciendo que fueron cambiados de colegios y dándoles direcciones muy distantes de donde las corresponde votar. Esto es demasiado preocupante y la JCE tiene que hacerles un llamado a cualquier partido que esté incurriendo en este tipo de faltas indebidas”, añadió.

Pidió a los votantes rechazar ese tipo de llamadas y no darles información a los impostores, además de que tienen que entrar al website de la junta para verificarse oficialmente.

Denunció además que la JCE está utilizando el nombre del consulado en las cartas que está enviando, alegando que ambas entidades operan en la misma dirección, pero no debe hacerlo porque está confundiendo a los electores, además de que es intimidante el uso de una institución del estado para esos fines.

Por su parte, Santana, mostrando el listado de los 17 mil excluidos sostuvo que hay muchos seguidores de Leonel que están llamando al centro de operaciones de FP para hacer sus reclamos.

“Tenemos las estadísticas y estas exclusiones representan el 8.6% del total de votantes que es el equivalente a los más de 17 mil afectados, que están prácticamente extinguidos del padrón, sin ninguna justificación y queremos hacer saber a la junta que, si quiere datos, ya están localizados y si están interesados en la solución del problema, estamos dispuestos a colaborar porque no queremos hacer ruido en relación a eso”, agregó Santana.

Ambos dirigentes también pidieron que la JCE en Nueva York audite el padrón, lo que se pueda hacer rápidamente antes del domingo 5.

“Todos los excluidos están claramente identificados, prueba de que se les está vulnerando el derecho a elegir y ser elegidos que es consagrado por la constitución”, añadió Santana.

Anuncios

Relacionado