FP: Declaraciones del Gobernador del BC confirman lo planteado por Leonel Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las explicaciones del Banco Central de la República Dominicana, sobre las cifras del crecimiento económico, confirman lo que había dicho el expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmó el secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio.

“El Banco Central explicó, que el crecimiento a junio del 2021 no era de un 13 por ciento, como se había anunciado y que ese dato lo que reflejaba era un rebote de la economía, como resultado de comparar la situación actual con el año 2020, en el que la economía decreció en un -6.74 por ciento”, dijo el exministro de hacienda, Daniel Toribio.

“El dato más relevante de los ofrecidos por el Banco Central fue el que ellos ahora, estaban estimando que el PIB nominal al final del año sería de 90 mil millones de dólares, pero sucede que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el Panorama Macroeconómico Plurianual 2020-2024, revisado en marzo de este año, y consensuado, según ellos, con el Banco Central y el Ministerio de Haciendas, en el que señala que el PIB nominal se estimaba para fin de año en 83 mil 485.1, es decir, unos 6 mil millones de dólares menos que los que ahora dice el Banco Central”, Agregó Toribio.

“Pero si tomamos como buena y válida las estimaciones de ayer del Banco Central sobre el PIB nominal de 90 mil millones de dólares y lo comparamos con el PIB prepandemia, del 2019, de 88 mil 906.1 millones, el crecimiento sólo sería de 1.2%. solo 0.09 puntos porcentuales por debajo de la estimación presentada por el expresidente Leonel Fernández”, resaltó.

Para nosotros, al final del año y con buen viento, el PIB nominal sería de unos 89 mil 200 millones de dólares, es decir, de un 0.3% más que el de prepandemia, y 800 millones menos que el que ahora estima el BC. Muy lejos de los sorprendentes datos de un 10.6 en marzo, 47.1 abril, 21.2 en mayo y 12.7 en junio que nos publicitó el Banco Central”, continuó diciendo.

Del mismo modo señaló Toribio, “si la economía termina creciendo en este año comparado con el anterior en menos de un 10%, como eran las estimaciones que había hecho el BC en julio, el PIB nominal no crecería ni siquiera en un 0,3%”.

Aclaró además que, “Es por eso por lo que cuando se ha hablado de crecimientos exorbitantes, la mejor palabra que debe usarse es rebote, que es cuando tras una caída de la economía, al año siguiente las estadísticas son mayores porque se compara con un año malo”.

El ex administrador del Banco de Reservas, dijo igualmente, que como el gobernador del Banco Central no desmintió las informaciones sobre la inflación, la deuda publica y el nivel de desempleo, no nos vamos a referir a ellas, bajo el supuesto, de que el que calla otorga.

Concluyó sus delcaraciones, con las palabras de Confucio citada por el expresidente Fernández: “Los cautos rara vez se equivocan”.

Relacionado