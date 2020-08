Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Con motivo del Día Mundial de la Fotografía, celebrado en medio de la pandemia de COVID-19, la multipremiada fotógrafa dominicana Angelita Casals exhortó a los artistas del lente a mantener la fe y continuar brindando su arte a la humanidad, a pesar de las limitaciones impuestas por la realidad actual.

Igualmente, celebró la resiliencia de los profesionales y amantes de la fotografía dominicanos, “quienes continúan plasmando su visión de los seres y las cosas, incluso en el entorno doméstico, y publicando sus trabajos de manera individual y colectiva en las redes sociales y otros espacios de la Internet”.

En este sentido, Casals respaldó las iniciativas que planifican y ejecutan en tiempos de pandemia entidades como el Centro de la Imagen, que dirige en Santo Domingo la destacada fotógrafa Mayra Johnson; así como diferentes grupos fotográficos en las redes sociales.

Indicó que, una muestra de ello es su presencia en la exposición virtual mascarilla COVID 19, con las fotografías La mirada rota y La espera, la cual permanecerá en línea hasta el 30 de este mes. Crónica visual de la distopia actual representada por la pandemia, es iniciativa de Jhonnhy Bonelly e integra en su comité organizador a Orlando Menicucci, Sole Fermín, Mario José Ángeles y Marianne de Tolentino.

Por otra parte, Casals refirió que su más reciente participación en una exposición colectiva presencial fue la organizada por la Galería Fotonostrum en Barcelona (España), del siete octubre al 17 de noviembre de 2019, pocas semanas antes de que fuera declarada la pandemia e iniciados los períodos de cuarentena en todo el mundo.

“Allí fueron presentadas mis obras ganadoras en los premios Pollux y Julia Cameron en 2019, otorgados por la organización The Gala Awards anualmente, bajo la dirección de Julio Hardy”, señaló la creadora de imágenes dominicana.

Casals expuso cinco obras que resultaron seleccionadas por el jurado del concurso, así como la fotografía ganadora del primer lugar en la categoría “Street Photography”, de entre más de 400 imágenes expuestas.

La fotografía fue tomada en el Muro de Berlín por la autora en 2015 y recoge la exposición de retratos sobre el conflicto bélico de Siria y sus víctimas mutiladas. En ella, Casals transmite la indiferencia que percibió de los transeúntes quienes, ocupados en sus propios asuntos, recorrían las aceras de la muralla.

También exhibió una obra suya galardonada con una mención de honor en el premio Pollux, en la categoría “Portrait” (retrato). Se trató de una serie de cuatro imágenes captadas en La Habana, Cuba.

“Tomo fotografías para mi propio disfrute y quizás también para atrapar el tiempo y darle permanencia a un momento que me resulta significativo. Intento mostrar la cara, desconocida por muchos, de mi país, de mi gente, de mi tierra; tocar con esas imágenes al indiferente, al robotizado, y asombrarlo, enternecerlo, motivarlo, inspirarlo. La fotografía es un don de Dios que me ha dado muchas satisfacciones, empezando por el cariño de la gente. También he recibido varios premios y reconocimientos, los cuales me motivan a mejorar y a continuar adelante”, explicó Casals durante la actividad.

Entre otros galardones nacionales e internacionales obtenidos por Angelita Casals, figuran: Premio de Fotografía de Bienal Nacional de Artes Visuales, 2016; Premio de Fotografía Abelardo Rodríguez Urdaneta, FUNGLODE, primer lugar en Categoría Libre, 2013; Premio del Público, FUNGLODE, 2013; Premio de Fotografía Abelardo Rodríguez Urdaneta, FUNGLODE, primer lugar en la Categoría Color, 2012; y finalista del 7th Julia Cameron Award, en la categoría “Invisible Women”.

En tanto, la galería Fotonostrum, inaugurada con la muestra en la que participó Casals, se consagra como uno de los espacios más importantes para la fotografía artística de la Ciudad Condal, con más de 800 metros cuadrados de superficie en la residencial zona del Eixample barcelonés, donde serán presentadas futuras exposiciones individuales y colectivas.