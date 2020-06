Fortuna de Alex Rodríguez podría estar en riesgo debido a demanda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La juez de circuito de Florida, María de Jesús Santovenia, ha permitido que se agregue un reclamo por daños punitivos a una demanda por la asociación inmobiliaria de Alex Rodríguez con Constantine Scurtis, un hermano de la exesposa del expelotero de los Yankees, informó law.com.

Según el abogado retirado de Filadelfia, Howard Goldstein, esta adición a las reclamaciones presentadas en un caso presentado en el condado de Miami Dade en diciembre de 2014 es potencialmente una gran victoria para Scurtis, quien dice que Rodríguez lo exprimió de su porcentaje de propiedad y ganancias, según una historia publicada este martes en NJ.com.

“Es muy inusual que el juez haya permitido que los abogados de Scurtis agreguen un reclamo por daños punitivos”, dijo Goldstein, un nativo de Brooklyn, fanático de los Yankees.

“Un juez de Florida solo permitirá que se modifique una queja para incluir un reclamo por daños punitivos si ese juez cree que existe una base razonable de la evidencia ya reunida de que el demandante puede establecer una conducta realmente mala por parte de A-Rod. El demandante deberá establecer una conducta tan horrible mediante pruebas claras y convincentes, que es un estándar probatorio muy alto, justo por debajo del estándar de la ley penal “más allá de una duda razonable”.

En la mayoría de los casos civiles, solo tiene que probar su caso con un estándar “más probable que no”.

“Para que un jurado otorgue daños punitivos contra A-Rod, tendrá que encontrar evidencia clara y convincente de que A-Rod intencionalmente o como resultado de una negligencia grave cometió la conducta alegada. Cuando hablamos de conducta intencional, estamos hablando de si A-Rod hizo algo con conocimiento real sobre las consecuencias de lo que estaba haciendo. Estas son todas las cosas que un jurado, no el juez, determinará.”, indica.

“Los tribunales de Florida desfavorecen los daños punitivos, lo que significa que no les gusta ponerlos a disposición excepto en casos excepcionales. Tienen que creer sinceramente que hay una buena base para ellos. En general, los daños punitivos están destinados a castigar los delitos extremos y disuadir a otros de cometer actos similares. Entonces, el hecho de que este juez permitió que los abogados de Scurtis agreguen este reclamo por daños punitivos significa que él o ella cree que parece que hay algo de humo allí. Queda por ver si hay fuego o no”.

También es interesante lo que podría ocurrir si este caso va a juicio y un jurado dictamina contra Rodríguez, cuyo patrimonio neto es de $ 350 millones, según networth.com.

“La ley de Florida tiene un estatuto muy confuso sobre qué límites existen en la cantidad de daños punitivos potenciales. No está claro en qué parte de este estatuto cabe A-Rod, pero podría ser responsable de entre tres y cuatro veces los daños reales, lo que se llama daños compensatorios. Según una parte del estatuto, podría ser responsable por solo $ 500,000. Podría ser responsable de hasta $ 2 millones según otra parte del estatuto. Un juez también podría encontrar que no hay límite en la cantidad de daños punitivos que serían apropiados en este caso.

“Un jurado podría decir:” A-Rod, eres un imbécil y lo que hiciste es indignante, por lo que vamos a otorgar $ 50 millones “. Pero una vez que el jurado determina la cantidad, sea lo que sea, el juez finalmente toma la decisión final. Él o ella podría regresar y decir: “No, eso es demasiado”. Solo la cantidad “X” es apropiada “.

Mientras tanto, Rodríguez presentó una demanda judicial contra Scurtis, cuya hermana Cynthia estuvo casada con A-Rod entre 2002 y 2008.

“La reconvención”, dijo Goldstein, “básicamente niega todo lo que Scurtis afirma, y ​​A-Rod continúa diciendo que su excuñado sacó dinero de la sociedad que no le pertenecía, que si la demanda no tiene fundamento y, por lo tanto, me debes dinero. En pocas palabras, eso es lo que dice A-Rod.

Todo esto llega en un momento en el que se rumorea que Rodríguez y su novia Jennifer López están haciendo esfuerzos por comprar los Mets de Nueva York.

