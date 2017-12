Fortalezas del Peledeismo

Y la pregunta es la siguiente, como entrarle al PLD si su KnowHouse desarrolla y cree en lideres jóvenes e innovadores como Gonzalo Castillo; pero mañana puedes ser tu o yo, porque nuestro partido brinda oportunidades y es participativo; pienso que debemos ser eficientes e innovadores en cada cosa, recuerdo la designación de Gonzalo Castillo y la ola de comentarios que generó. Siendo honesto incluso yo pensé que el ministerio le quedaría grande y que no podría llevar el ritmo acelerado de las demandas del Presidente Medina; pero hoy veo con asombro su trayectoria, y a pesar de no conocerle, como joven me siento orgulloso de su gestión, veo que ha logrado dar una respuesta eficiente e innovadora en cada construcción, veo que “el tipo” desarrolla servicios que si fuera yo, también desarrollara; O sea, no se comporta como un político mezquino y ladrón.