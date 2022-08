Foro Global concluye con exhortación a RD asumir realidad de las monedas digitales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Foro Global Casa de Campo “El futuro del dinero” concluyó con una exhortación a que la República Dominicana asuma la realidad del cambio que constituye la irrupción de las monedas digitales, con el reto de establecer regulaciones.

Mediante una nota de prensa este miércoles, indican que los expositores también sugirieron que los líderes del país, con el sector empresarial, la sociedad civil organizada y los entes públicos y privados, conversen y sean capaces de encauzar y guiar el proceso de transformación.

Las conclusiones del Foro fueron leídas por María Waleska Álvarez, presidenta del Nap del Caribe, y José Frank Almeyda, director de las Américas, Its Global.

Tras analizar los escenarios que se plantean actualmente con el futuro del dinero en la República Dominicana, Estados Unidos y el mundo en general, expertos del ámbito empresarial y líderes del sector financiero coincidieron en la necesidad de valorar, para regular y conocer a fondo, el fenómeno de las monedas digitales.

“Tenemos que ser capaces de encauzar y guiar ese proceso. Y hacerlo de una manera más organizada, mucho más orgánica de lo que hemos hecho hasta ahora”, fueron parte de los comentarios finales que hicieron Álvarez y Almeyda.

A modo de resumen de las exposiciones que conformaron el Foro, cuyo panel de introducción fue encabezado por el expresidente dominicano y presidente del comité organizador del evento, Leonel Fernández, Álvarez y Almeyda se refirieron a la necesidad de entender que para ser más competitivos hay que entender los procesos que traen transformaciones, como los que han generado las monedas digitales, con sus fracasos y sus aciertos.

“Entender que la tecnología es una herramienta, que en el caso de las monedas digitales demanda, como en todas las situaciones, tolerancia, para aprender de los fracasos y no rehuir de lo que se tiene que aprender sobre ellas”, señalaron.

Asimismo, sugirieron que se avance en el análisis de estos mecanismos financieros para establecer reglas claras, con el consenso social necesario que impulsen los líderes en sus diferentes campos de acción.

“Hoy estamos hablando de blockchain y criptomonedas, mañana seguramente vamos a hablar de otra cosa. Así que el tema de la tolerancia al fracaso es importante”, fue otro argumento final, con el agregado de que “hay que aprender rápido”.

Álvarez señaló que los actuales son tiempos en que hay que evitar parálisis por análisis, haciéndose eco de las exposiciones de las que también destacó que hay que encontrar un balance, un equilibrio adecuado “al que nos han invitado de alguna manera en muchas de las disertaciones para encontrar esas regulaciones y convertirlas en reglas claras”.

Con el enfoque reiteradamente compartido durante el Foro, destacaron que parte de la fórmula secreta para tener una sociedad competitiva y exitosa depende del liderazgo, que hace que seamos capaces, como sociedad, de tener la madurez, de tener a todos los actores sentados en la mesa.

Resaltan aporte del Foro

En dicho contexto, Álvarez y Almeyda alabaron el Foro organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) en la Marina Riverside Center.

Almeyda recordó que durante la pandemia provocada por la Covid-19, se tuvo que “empujar” el punto de vista digital, porque se tenía que seguir construyendo como país. “Nos vimos en la necesidad de digitalizar procesos que antes no eran posible, o no se querían o no se podían adoptar”, comentó.

Manifestó que durante el Foro, lo que más le llamó la atención fue el interés en el tema y aprender el hecho de que haya habido un público definitivamente tan concurrido para conocer el fenómeno.

“Ojalá hayan otros espacios de discusión de este tipo. Seguro que lo va a ver. Y que podamos nosotros tener la oportunidad de compartir con gente que ya tiene la experiencia en otras latitudes, en otros países, y que nos ayuden en República Dominicana a la implementación de esta tecnología”, señaló.

Álvarez agradeció al expresidente Fernández y al director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, junto al equipo de trabajo que logró el desarrollo del Foro, por tener la visión de crear escenarios “para permitir este tipo de conversaciones”

