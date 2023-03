Foro del covid-19, la UASD y el país

Una de las razones por la que el PLD enfrentó tantos problemas, especialmente en el gobierno de Danilo Medina, fue por lo jactanciosos que se volvieron sus dirigentes y hasta los simples militantes de bases. La predica del profesor Juan Bosch, al fundar ese partido y pretender infundirle una mística nueva a esa estructura partidaria, diferente a la de los demás partidos, no sirvió de nada. El problema estuvo en convertirse en una organización muy sectaria, pretensiones que desde los tiempos de su fundación la tenía ese partido. Recuerdo muy bien una misiva que enviara Juan Cepeda al periódico Vanguardia del Pueblo, quien en ese entonces estuvo identificado con las ideas de Bosch, al fundar este ese partido, carta que fue publicada en uno de los primeros números de ese periódico. En la respuesta a su carta de la redacción del periódico vocero del PLD, a la sugerencia que le hacía Cepeda de que consideraba que el periódico debía llegar a circular más, salió a relucir que desde que comenzó a salir ese periódico se dijo que iba a ser sectario. Cepeda vivía en Moca y lo conocía quien escribe porque también vivía en ese municipio no muy lejos de su residencia.

El Partido de la Liberación Dominicana pretendía vender la idea de que sería un partido nuevo, con una moral y una mística nuevas, pero no supo venderla porque pretendió convertirse en una secta. No se puede servir de ejemplo para nadie cuando se cae en el fanatismo y el sectarismo, porque se termina aislándose por completo de los otros. Esto es válido para todos los grupos o corporaciones, porque los sujetos sociales que los integran también se aíslan de los otros sujetos sociales que no los integran. Los peledeístas cayeron en la intolerancia y lograron acceder al gobierno, pero gobernaron no de acuerdo a lo que predicaron, hicieron malos gobiernos que desdicen todo lo que son los buenos gobiernos. Gobernaron no para hacer reformas o cambiar la estructura de clases, si no para corromperse su militancia con su movilidad social, endeudando al país y dando paso libre a la inversión extranjera sin importarles las consecuencias desastrosas.

Hace muchos años ya, escuchamos decir a una profesora de derecho en la UASD que los peledeístas eran tan sectarios, lo cual lo hacía con una expresión de lamento. El sectario termina en las peores de las arrogancias y termina aislado de muchos otros sujetos sociales. A menudo quienes detentan los poderes del Estado se envilecen, pensando en las prebendas y los privilegios del poder y se vuelven arrogantes. Tal vez Bosch no se tornó nunca tan arrogante porque su estructura de personalidad no se lo permitió, aunque la humildad que es sinónimo de ausencia de arrogancia no es la pura y simple sencillez, si no la capacidad de entender a los demás y saber escucharlos. La humildad es un don de gente muy difícil de cultivar; en personalidad de Bosch parcialmente encontramos rasgos de humildad, pero se fueron eclipsando con la salida del PRD, porque como líder fomentó el sectarismo. No se hubiera eclipsado esa humildad y se hubiese fortalecido si no hubiese caído en el revanchismo tan grande con el PRD. Es decir, como actor político, su sentido mentado o su intención como actor era fundar un partido muy sectario, lo que permitió que sus discípulos se fanatizaran y al final con su sectarismo, como se aislaron mucho de los demás, pensaron en las mieles del poder.

En la coyuntura electoral de 1990, en los días previo a las elecciones, ya eclosionaban apetencias de movilidad social en algunos militantes, los cuadros y hasta en los dirigentes del PLD. Casi todo el mundo veía al PLD como ganador, pero se impuso el fraude electoral. Algunos peledeistas y algunas personas tal vez vinculadas a los negocios relacionados con los servicios de salud, ajenas a al partido morado, comenzaron beneficiarse de la apertura de negocios de importación de productos cubanos. Un producto farmacéutico denominado PPG se puso de moda en esos años.

A partir de 1996, ya sufriendo Bosch de un Alzheimer, los peledeistas llegando a gobernar a partir de ese año, se corrompen a gran escala. Ese mismo derrotero llevan muchas gentes del PRM, con matices diferentes. Ahora bien, porque es un partido constituido con una alta dirigencia formada fundamentalmente por grandes empresarios con una clara conciencia de clase para sí, todavía el daño al país será mucho mayor si no hay oposición que le salga al frente y frene al PRM. La conciencia de clase para sí de la gran burguesía del denominado Partido Revolucionario Moderno (PRM) llega hasta el lindero de la privatización absoluta del país. Quieren privatizar hasta el agua, pero eso no se le puede permitir a nadie y hay frenarlo cueste lo que cueste.

Conversando hace muchos sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el maestro Lorenzo (Lenchy) Vargas, éste le decía a quien escribe que esa era el área más conflictiva del Estado. Recordemos lo que pasó recientemente con el homicidio de Orlando Jorge Mera. A los del PRM se le olvidan muchas cosas, a pesar de su afán de privatizarlo todo y de retener el poder; están orondos con el poder, incluyendo entre ellos al presidente Abinader, pero se olvidan que el poder mediático también se torna frágil y se puede revertir contra ellos. Pese a los intentos de privatizarlo todo y desaparecer todas las áreas públicas, todavía no se ha hablado públicamente de privatizar la UASD, pese que según parece las actuales autoridades electas recientemente en la misma contaron con el favor de los perremeistas. Sin embargo, razones hay para dudar que no haya un intento de un mediano plazo hacer daño a la educación superior pública, en caso de que la reelección se imponga y Abinader sea escogido por cuatro años mas, pese a tantas medidas impopulares que está tomando su gobierno y pese a los alianzas público-privadas que promueve el mismo.

¿Por qué decimos que hay razones para dudar que no haya intentos de privatizar a la UASD? Lo decimos porque es un partido que tiene grandes empresarios que son grandes burgueses con una gran conciencia de clase para sí y una hegemonía en la dirección del mismo, a los cuales lo que les importa es el lucro o la crematística. El país no importa para ellos, la situación de bienestar o malestar de los ciudadanos no les importa, el bienestar de ellos y sus familias sí. Tampoco importa para esos empresarios la fuga de cerebros que se estimula con la proliferación de tantas universidades privadas y los programas de becas de posgrados estimulados por estas, entre las cuales está la PUCAMAIMA.

Es por eso que ni Abinader piensa en los problemas del medio ambiente, tampoco piensa en que hay que planificar para evitar el agotamiento de los recursos, porque es parte del gran empresariado y su gobierno los representa a los grandes empresarios. Para el escenario del Foro del COVID-19 se escogió a la PUCAMAIMA, que a nuestro entender fue el Listín Diario que convocó a ese foro, para hacer una evaluación. La PUCAMAIMA es una universidad privada, no es la universidad estatal, pero precisamente es a la universidad estatal a la que le corresponde encabezar ese foro no a una universidad privada. ¿Por qué ocurre así? ¿Es porque la UASD dirigida ahora por el su rector Magnífico Maestro Editrudis Beltrán no quiere no quiere encabezar esa reunión? No sabemos si consultaron a las actuales autoridades, pero creemos que no, que no se le ha consultado y eso obedece a la intención de seguir congraciándose con las universidades privadas, pero especialmente con la PUCAMAIMA, la cual ha tenido muchos privilegios, concesiones (a las que el Estado o el gobierno no está obligado a hacerles) y se le busca tanto de anfitriona, vieja historia que se remonta al gobierno al gobierno de Don Antonio Guzmán Fernández, pero esas intenciones nacieron con la fundación de ella misma y con la creación de la Asociación Para el Desarrollo Incorporado de Santiago (grupo corporativo de Santiago), no con la creación del Consejo Nacional de la Educación Superior que luego se llamaría Consejo Nacional Instituciones de la Educación Superior (agrupaba casi siempre las universidades privadas).

Cuando inició la pandemia en el 2020 las autoridades de la UASD, especialmente la entonces decana de Ciencias de la Salud, plantearon la disponibilidad de su personal para hacer frente a la pandemia. El entonces presidente era Danilo Medina, el cual por su reticencia cuando se tratara de temas relacionados con Primada de América, parece que tenía una inquina contra ella. Todo en favor de las universidades privadas y nada de favorecer a la UASD. Ahora Abinader, como parece que no sabe lo que cuesta y el conflicto social que puede representar para el gobierno o el Estado el descuido a la UASD o peor aún quizás el intento de tocar su soberanía. Fue la UASD la que debió encabezar ese foro, como también debió el gobierno darle autoridad para encabezar la lucha contra el COVID-19. Llamemos al Pan Pan y al Vino Vino.

