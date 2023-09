“Formación de un nuevo perfil de servidor público dominicano, clave para sortear tiempos complejos en la Administración” (Parte I)

Tradicionalmente la Administración Pública a nivel global se ha conducido de forma reactiva frente a una parte considerable de los escenarios cada vez más complejos que se le presentan, fruto de sus competencias.

En ese sentido, esto ha derivado en que, no pocas de sus actuaciones se enmarquen en una especie de dinámica apaga fuegos, por lo que adicionalmente, aquellas situaciones que son abordadas, no resultan en una parte considerable de los casos, ni eficaz ni eficientemente resueltas, especialmente de cara al advenimiento de una 4ta y hasta 5ta revolución industrial y que abarcan temas tan variados como: Inteligencia artificial, robótica, automatización, internet de las cosas, manejo de la data y que suponen retos que hacen que dichas entidades permanezcan en crisis, ligado directamente a su capacidad de adaptación.

Asimismo, no solo se evidencia que las instituciones públicas de manera clásica han jugado un rol poco proactivo, siendo notorio a lo largo de la historia, como son innumerables los casos verificables en los que, han tomado importantes decisiones, no como el fruto de una anticipación a los posibles escenarios, sino como consecuencia del inmediatismo y de la visión cortoplacista, especialmente en el contexto latinoamericano y de la cual no escapaba hasta el año 2020 la República Dominicana.

De igual modo, lo anterior está íntimamente ligado al necesario nuevo perfil de servidor público que el Estado está en la imperiosa necesidad de desarrollar, a través del Ministerio de Administración Pública, especialmente mediante los programas de formación que se vienen impulsando desde el INAP, a fin de dar respuesta a entornos permeados por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VUCA, por sus siglas en inglés), así como por las Certificaciones de Gestión del Cambio.

En ese orden, un nuevo perfil del servidor público dominicano, en primer lugar debería estar a la altura de un buen comportamiento ciudadano, siendo un modelo a seguir para el resto de la población, con conciencia global, medioambiental, inteligencia emocional, capacidad resolutiva, pensamiento crítico y disruptivo, identificación con valores y principios éticos fundamentales, tales como: Integridad, respeto, honestidad, entre otros.

Adicionalmente, proponemos y estamos empeñados en que estos perfiles se adquieran o en caso de poseerlas, robustezcan mediante nuestras formaciones, habilidades específicas indispensables ante el nuevo contexto, indistintamente la responsabilidad desempeñada, tales como: Alfabetización digital, servicio de calidad, entre otras y que abordaremos en una posterior y segunda de tres entregas que compondrán esta serie de artículos.

Por: Lic. Cristian Sánchez, M.A.

El autor es director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)