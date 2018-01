FOPPPREDOM reitera que el voto preferencial a nivel municipal provocará un desastre político

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) advirtió este miércoles a la sociedad dominicana que la instauración del voto preferencial en ese nivel provocará un desastre nacional en las elecciones del año 2020.

José Francisco Peña Guaba, Secretario General del FOPPPREDOM, respaldó las declaraciones del Magistrado Román Jáquez Liranzo, Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), recordando además que ya el Dr. Julio Cesar Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) ha declarado en reiteradas ocasiones que el voto preferencial municipal es un absurdo y un peligro para la democracia.

“Los órganos de control electoral carecen de posibilidades reales para ofrecer resultados electorales oportunos, cuando deberán computar casi veinte mil candidaturas, y solucionar judicialmente los reclamos que puedan presentarse” –afirmó Peña Guaba–.

Peña Guaba dice que el voto preferencial no ha producido ni un solo representante verdaderamente popular, porque el sistema electoral termina privilegiando al candidato más votado, pero del partido más votado. Sostuvo el Secretario General del FOPPPREDOM que “los líderes barriales, los líderes de organizaciones civiles o no partidistas que realizan trabajos comunitarios y que pudieran obtener representación, en realidad no pueden competir contra los millones que se gastan en obtener una diputación o una regiduría”.

“Es una ilusión” –dijo Peña Guaba al referirse al voto preferencial– “y además, una ilusión peligrosa para el sistema democrático, por la masividad que se pretende”. Afirmó que el voto preferencial es, en opinión de los expertos políticos consultados y del acuerdo general de todos los partidos, un sinsentido de graves proporciones, que ni siquiera debe mantenerse para el nivel congresual y que de ninguna manera debe ampliarse al nivel municipal.

“La sociedad se queja de que el Congreso y las alcaldías se llenan de representantes que se representan sólo a sí mismos” –dijo Peña Guaba–. Para evitarlo, lo que debe hacerse es eliminar el voto preferencial, imponer el sistema de lista cerrada y garantizar que elecciones internas altamente supervisadas por la JCE defiendan la voluntad de los electores”.

FOPPPREDOM está listo para contribuir con el Congreso y los órganos de control electoral – reiteró Peña Guaba–. Nuestras propuestas están ahí, dijo, afirmando que en general los partidos quieren la aprobación de las leyes Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas. Las leyes Electoral y de Partidos, a juicio de Peña Guaba, son la oportunidad de validación de los partidos políticos ante la sociedad, e instrumentos valiosos garantizar una democracia de calidad, con partidos organizados y por tanto, más eficientes como organizaciones que dan forma a la voluntad popular.

José Francisco Peña Guaba dijo que el FOPPPREDOM está a disposición de la institucionalidad democrática nacional, para lograr el consenso político necesario que conduzca a la aprobación de las leyes pendientes, como la eliminación del voto preferencial y otros mecanismos que perjudican la democracia dominicana.

